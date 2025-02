Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, rend hommage au Président Hô Chi Minh

À l'occasion du 95 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Nouvel An lunaire 2025, dans la matinée du 3 février (6 e jour du premier mois lunaire), le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, s'est rendu à la Maison 67, au sein du site historique dédié au Président Hô Chi Minh dans l'enceinte du Palais présidentiel, pour y offrir de l'encens en hommage au grand leader vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts, aux côtés de l'ensemble du Parti et du peuple, pour mieux valoriser l’esprit de la solidarité et mener le pays vers une nouvelle ère, en vue de se tenir aux côtés des pays développés du monde entier, comme le Président Hô Chi Minh le souhaitait.

Lors d'une rencontre conviviale avec les cadres et employés du Site historique, le chef de l’organe législatif a affirmé que ce lieu devait rester une "adresse rouge" sacrée, transmettant les valeurs historiques, idéologiques, morales et le style du Président Hô Chi Minh, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les amis du monde entier.

Il a souligné l'importance de continuer à préserver et valoriser les documents et objets précieux relatifs au Président Hô Chi Minh, afin qu'ils deviennent un patrimoine spirituel inestimable pour les générations actuelles et futures.

VNA/CVN