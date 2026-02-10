An Giang

Phu Quôc vise le top 3 des destinations préférées des touristes sud-coréens

Selon les données publiées par Booking.com sur les tendances de voyage à l’occasion du Nouvel An lunaire 2026, Phu Quôc s’impose comme une destination en forte progression auprès des touristes sud-coréens, confirmant son positionnement en tant que pôle de villégiature de premier plan dans la région.

>> Phu Quôc - une destination attractive pour les touristes internationaux

>> Les médias français saluent Phu Quôc comme nouveau symbole de la renaissance du tourisme en Asie

>> Phu Quôc parmi les 10 destinations phares du monde en 2026

Photo : VNA/CVN

Des analyses basées sur les données de recherche couvrant la période d’octobre 2025 à mi-janvier 2026 montrent que le nombre de recherches liées à Phu Quôc en République de Corée a bondi de 71% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression a permis à l’"île aux perles" du Vietnam de passer de la 15e à la 5e place parmi les destinations les plus recherchées par les voyageurs sud-coréens pour les vacances du Têt.

Cette dynamique reflète une nouvelle tendance de consommation touristique, les visiteurs sud-coréens privilégiant de plus en plus des destinations de villégiature calmes et haut de gamme, propices à une détente totale. L’intérêt pour Phu Quôc a ainsi dépassé celui de destinations saisonnières renommées comme Sapporo (Japon).

L’attrait de Phu Quôc en 2025 et au début de 2026 repose sur des investissements synchronisés dans les infrastructures et les services. À la fin de 2025, la fréquence des vols directs reliant la République de Corée à Phu Quôc a atteint un niveau record, les compagnies aériennes Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air et VietJet Air ayant renforcé leurs liaisons depuis Seoul, Incheon et Busan, réduisant la durée du trajet à environ cinq heures.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, Phu Quôc dispose d’un écosystème touristique haut de gamme répondant aux attentes des visiteurs sud-coréens, notamment des complexes hôteliers cinq étoiles offrant intimité et confort, avec des services dédiés tels que du personnel parlant coréen et des menus adaptés.

En outre, grâce à un rapport qualité-prix compétitif par rapport à d’autres destinations en République de Corée ou au Japon, Phu Quôc propose une expérience de luxe accessible.

Portée par cette dynamique, Phu Quôc est désormais considérée comme un sérieux candidat pour intégrer prochainement le top 3 des destinations les plus appréciées des touristes sud-coréens.

En 2025, Phu Quôc a accueilli plus de 8,1 millions de visiteurs, dont plus de 1,8 million d’étrangers, les marchés sud-coréen et indien représentant plus de 50% des vols internationaux desservant l’île.

VNA/CVN