Secret Garden tourne un clip pour promouvoir le tourisme vietnamien

Le journal Nhân Dân (Le Peuple), en coordination avec IB Group, a présenté le 6 février à Hanoï, le clip musical Song from a Secret Garden - Secret Garden in Viet Nam, mettant en scène les prestations du célèbre duo international Secret Garden dans plusieurs sites emblématiques de la province de Ninh Binh.

Photo : Nhân Dân/CVN

Cette production s’inscrit dans le cadre du projet musical international "Good morning Viet Nam" visant à promouvoir les valeurs historiques, culturelles et la beauté naturelle du Vietnam à travers le langage artistique.

Le clip a pour décor Ninh Binh, une terre de patrimoine reconnue pour ses paysages spectaculaires et sa profondeur culturelle. Le parcours visuel emmène le spectateur à la découverte de sites renommés tels que le complexe paysager de Tràng An, le parc national de Cuc Phuong et la pagode Bich Dông. Sans recours au dialogue, uniquement à travers l’image et la musique, l’œuvre crée une harmonie subtile entre les mélodies lyriques de Secret Garden et les espaces naturels et patrimoniaux, mettant en lumière le lien étroit entre l’homme, la nature et la dimension spirituelle du lieu.

Selon les organisateurs, le clip a été offert aux autorités de la province de Ninh Binh, ainsi qu’aux groupes du tourisme et de l’hôtellerie, aux compagnies aériennes et aux médias, afin d’en renforcer la diffusion et de contribuer à la promotion du tourisme vietnamien auprès du public national et international.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, les membres du groupe Secret Garden ont fait part de leur émotion face à la beauté inspirante de la nature de Ninh Binh. Ils ont souligné que se produire en plein air, au cœur d’un espace naturel, plutôt que dans une salle de concert, leur avait procuré une expérience singulière, où la musique et le paysage se rejoignent naturellement pour former un ensemble émotionnel cohérent. Le duo a qualifié cette expérience de souvenir inoubliable de son parcours artistique au Vietnam et a remercié le journal Nhân Dân, IB Group et le projet "Good morning Viet Nam" pour avoir créé les conditions propices à la création et à la diffusion musicale dans un cadre patrimonial riche en valeurs culturelles et humaines.

Prenant la parole à l’événement, le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh, a souligné que le choix de Ninh Binh comme lieu de tournage avait permis une résonance naturelle entre la musique de Secret Garden et l’espace patrimonial, contribuant à transmettre de manière subtile et émotive la beauté du Vietnam. À travers des produits créatifs tels que ce clip, les organisateurs entendent renouveler les modes de promotion de la culture et du tourisme vietnamiens, en exploitant la force de diffusion de la musique et de l’art pour raconter l’histoire culturelle du pays d’une manière moderne et riche en identité.

Selon IB Group, le tournage du clip dans des environnements variés en un temps limité a posé d’importants défis techniques et organisationnels. Chaque décor a fait l’objet d’une préparation minutieuse afin de s’adapter à l’espace tout en maintenant une continuité émotionnelle pour l’ensemble de la production.

Le projet "Good morning Viet Nam", initié par le journal Nhân Dân et IB Group, vise à faire découvrir au public vietnamien des œuvres musicales de haut niveau international tout en promouvant l’image du Vietnam et de son peuple à l’étranger. Auparavant, le projet avait déjà marqué les esprits avec la participation d’artistes de renom tels que Kenny G, le quatuor Bond et Secret Garden, ainsi qu’avec des clips musicaux dédiés à la promotion touristique de Hanoï, de la baie d’Ha Long et de Ninh Binh, générant des retombées positives sur les plateformes médiatiques.

VNA/CVN