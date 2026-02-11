Les Vietnamiens privilégient les voyages dans leur pays pendant le Têt 2026

De plus en plus de Vietnamiens privilégient les voyages pendant le Têt 2026 (Nouvel An lunaire), et la plupart d’entre eux optent pour des destinations nationales, selon les plateformes de voyage.

Le Têt du Cheval 2026 aura lieu à la mi-février et offrira aux Vietnamiens les plus longues vacances de l’année, avec cinq jours ouvrables. Week-ends inclus, les festivités dureront neuf jours.

Agoda indique qu’à l’approche du Têt, l’esprit de retrouvailles et de célébration s’installe déjà au Vietnam, et les projets de voyage ne font pas exception.

Portée par l’enthousiasme du Nouvel An lunaire, cette plateforme de voyage en ligne révèle qu’un plus grand nombre de voyageurs vietnamiens envisagent de partir en vacances pendant les congés nationaux cette année, par rapport à l’année dernière, avec une nette préférence pour les destinations nationales.

D’après les recherches effectuées par des voyageurs au Vietnam entre octobre et novembre 2025 pour des séjours entre le 14 et le 22 février 2026, Agoda a constaté une hausse générale de l’intérêt pour les voyages pendant le Têt, tant nationaux qu’internationaux, par rapport à la même période l’année précédente. Cette croissance est principalement due aux voyages intérieurs, qui ont progressé de 22%, tandis que l’intérêt pour les voyages à l’étranger a également augmenté, quoique plus modestement, de 7%.

Cette tendance confirme les conclusions du rapport "Perspectives de voyage 2026" d’Agoda, qui indique que 50% des Vietnamiens interrogés prévoient de voyager à l’intérieur du pays en 2026.

Avec neuf jours fériés consécutifs pendant le Têt – et la tradition d’y ajouter des congés annuels pour prolonger les vacances – cette fête offre aux familles vietnamiennes l’occasion idéale de se retrouver, de se détendre et de découvrir différentes destinations à travers le pays, sans les contraintes liées aux voyages internationaux.

Selon Agoda, Dà Lat demeure la destination chinoise numéro un pour le Têt 2026, avec une hausse de 44% des recherches, grâce à son climat frais et son ambiance festive.

Phu Quôc a détrôné Nha Trang et s’empare de la deuxième place avec une augmentation de 41%, séduisant les voyageurs en quête de soleil, de plages et de complexes hôteliers adaptés aux familles.

Nha Trang et Dà Nang restent des destinations de choix, occupant respectivement les troisième et quatrième places, réputées pour leur charme côtier et la diversité de leurs activités. La région de Vung Tàu à Hô Chi Minh-Ville complète le top 5 avec une hausse de 31%, demeurant une destination idéale pour une courte escapade aux habitants de la ville.

Vu Ngoc Lâm, directeur d’Agoda Vietnam, a déclaré : "Le Têt est l’une des périodes les plus importantes de l’année pour les voyageurs vietnamiens. Avec des vacances particulièrement longues cette année, c’est le moment idéal pour les familles et les amis d’entreprendre de nouveaux voyages, qu’il s’agisse d’explorer les beautés du Vietnam ou de partir à l’étranger".

Booking.com a publié un rapport similaire, indiquant que Dà Lat est devenue la destination nationale la plus recherchée par les voyageurs vietnamiens pour le Têt, suivie par Phu Quôc et Nha Trang.

Des destinations comme Phan Thiêt et Sa Pa connaissent également un essor important, affichant toutes deux une multiplication par cinq des recherches sur un an et se hissant dans le top 10 des destinations les plus recherchées pendant le Têt.

Pour les voyages à l’étranger, Agoda indique que Bangkok reste la destination internationale préférée des voyageurs vietnamiens pendant le Têt. Singapour se hisse à la deuxième place cette année avec une augmentation de 25% des recherches, détrônant Tokyo, qui occupe désormais la troisième place. Hong Kong (Chine) fait une apparition remarquée à la quatrième place, enregistrant une hausse de 46% des recherches pour le Têt. Bali complète le Top 5, confirmant sa réputation de destination de vacances relaxante et culturellement riche.

Booking.com précise que les voyageurs vietnamiens profitent de ces vacances prolongées pour explorer davantage le monde.

Si les destinations régionales restent populaires, on observe une nette tendance vers les villes de moyenne et longue distance. Le Japon se distingue comme un marché international de premier plan pendant le Têt. Outre Tokyo, qui figure en tête du classement, Osaka, Nagoya et Fukuoka suscitent également un vif intérêt, précise l’agence.

