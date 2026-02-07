Le Vietnam, une destination de premier plan en Asie

Selon l’Autorité nationale du tourisme, le magazine français Vogue vient de classer le Vietnam parmi les destinations les plus attractives d’Asie pour l’année 2026, saluant l’alliance harmonieuse entre paysages naturels spectaculaires, culture singulière et dynamisme contemporain.

Photos : VNA/CVN

Des métropoles vibrantes et modernes aux plages sauvages et envoûtantes bordées de forêts tropicales luxuriantes, le Vietnam offre aux touristes une multitude d’expériences de voyage à ne pas manquer.

Vogue souligne que le Vietnam séduit par l’équilibre subtil entre un héritage culturel millénaire et des paysages naturels grandioses, authentiques et intemporels. Après la pandémie de COVID-19, le pays a rouvert ses portes au tourisme, amorçant une reprise spectaculaire qui l’a propulsé parmi les destinations les plus prisées d’Asie. Dans cette mosaïque urbaine, chaque ville apporte sa propre couleur à l’attrait global du pays.

La capitale Hanoï charme les visiteurs par ses sites emblématiques au cachet ancien, tels que le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), le Vieux quartier, ou encore la Grande Cathédrale (cathédrale Saint-Joseph). La nuit, le centre-ville s’anime avec des activités de plein air, des espaces culturels et une vie nocturne effervescente, dessinant un tableau urbain vibrant.

L’ancienne capitale impériale de Huê (Centre) invite à un voyage dans l’histoire nationale. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve une atmosphère paisible et élégante à travers sa citadelle, ses tombeaux royaux, ses jardins et sa gastronomie impériale raffinée, laissant une empreinte durable dans l’esprit des voyageurs.

Photos : VNA/CVN

Si Hanoï et Huê impressionnent par leur charme historique, Hô Chi Minh-Ville incarne quant à elle la modernité, l’ouverture et l’énergie d’une grande métropole du Sud. Gratte-ciel, quartiers animés, vie nocturne trépidante et scène culinaire dynamique reflètent l’esprit jeune et résolument tourné vers l’avenir de la ville.

En 2026, le Vietnam ne se présente pas seulement comme une destination, mais comme un véritable voyage de connexion entre l’homme, la nature et la culture locale. C’est le moment idéal pour les voyageurs nationaux et internationaux de partir à la découverte de la beauté infinie du pays en forme de lettre S.

Paysages naturels grandioses

Loin des grandes villes, les touristes découvrent des espaces où la nature devient le cœur même de l’expérience.

À Ninh Binh (Nord), les visiteurs sont émerveillés par un décor spectaculaire de montagnes calcaires se reflétant dans des rivières paisibles, ponctuées de temples anciens, de pagodes et de vastes rizières ou de champs de lotus à perte de vue. Cette province offre une expérience presque irréelle, où l’homme vit en parfaite harmonie avec la nature.

Photo : VNA/CVN

Plus au Nord, Sa Pa (province de Lào Cai) fascine par la sensation de se tenir au milieu des nuages, face à des rizières en terrasses ondulant dans la brume. Réputée pour ses itinéraires de trekking, notamment dans la vallée de Muong Hoa, Sa Pa séduit également par ses forêts ombragées, ses cascades cristallines et son air pur.

Au cœur du Centre, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng (province de Quang Tri) constitue une étape incontournable. Il abrite l’un des plus vastes réseaux de grottes au monde, des forêts primaires et des rivières souterraines mystérieuses, faisant de ce site un véritable paradis pour les amateurs de nature, d’aventure et d’écotourisme.

Avec plus de 3.200 km de littoral, le Vietnam déploie un vaste horizon où la mer azur, le sable blanc et le soleil doré composent une symphonie tropicale envoûtante.

La baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord), emblème mondialement connu, continue de séduire par ses expériences uniques. Célèbre pour ses eaux couleur émeraude entourant d’imposants pitons calcaires, elle offre aux voyageurs des moments inoubliables à bord de croisières de luxe, du lever du soleil jusqu’à la nuit, lorsque la mer s’illumine de plancton bioluminescent.

Au large, l’archipel de Côn Dao apparaît comme un monde à part, préservé et paisible. Son parc national, riche d’une biodiversité exceptionnelle, en fait une destination idéale pour ceux qui aspirent à une immersion totale dans la nature.

Au Sud, Phu Quôc dévoile un tout autre rythme : plages immaculées, eaux cristallines, complexes hôteliers haut de gamme et infrastructures de loisirs modernes s’y conjuguent pour offrir un cadre parfait de détente et de villégiature, loin de l’agitation urbaine.

La reconnaissance de Vogue envers la marque touristique vietnamienne ne repose pas uniquement sur la beauté de ses paysages, mais aussi sur des investissements structurés dans des infrastructures d’hébergement variées et raffinées, ainsi que sur des réseaux de transport aériens et routiers de plus en plus performants.

Selon l’Administration nationale du tourisme, l’offre d’hébergements haut de gamme s’est considérablement diversifiée, allant des resorts situés au cœur de la nature ou en bord de mer aux hôtels situés dans les centres historiques, offrant tous une immersion profonde dans la culture locale.

Par ailleurs, les déplacements sont aujourd’hui plus fluides que jamais grâce au développement des liaisons aériennes internationales et aux connexions routières et maritimes flexibles, permettant aux voyageurs d’accéder facilement, rapidement et en toute sécurité aux destinations côtières, insulaires ou émergentes du pays.

Nguyên Thành/CVN