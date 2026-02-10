Le tourisme vietnamien bat un record historique

Dès le premier mois de 2026, le tourisme vietnamien a enregistré un record historique en accueillant près de 2,5 millions de visiteurs internationaux, soit le niveau mensuel le plus élevé jamais atteint.

>> An Giang, l’essor d’un tourisme communautaire authentique

>> Le Vietnam, une destination de premier plan en Asie

>> Secret Garden tourne un clip pour promouvoir le tourisme vietnamien

>> Le tourisme vietnamien démarre 2026 en trombe

Photo : VNA/CVN

Le chiffre représente une hausse de 21,4% par rapport au mois précédent et de 18,5% par rapport à la même période de 2025, confirmant le rôle du tourisme comme secteur économique moteur dans la nouvelle phase de développement du pays.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, cette performance ne se distingue pas seulement par son ampleur, mais aussi par la structure de croissance des marchés pourvoyeurs. Les marchés asiatiques de proximité sont demeurés dominants avec environ 1,8 million de visiteurs, représentant plus de 73% du total des arrivées internationales.

La République de Corée est restée le principal marché moteur avec près de 490.000 visiteurs, en progression de plus de 17% sur un an, confirmant son rôle de marché stable et à forte croissance. Le Japon a affiché une reprise notable de 16,9% en rythme annuel, illustrant le retour progressif des segments à fort pouvoir de dépense, tandis que la Chine, malgré un recul par rapport à la même période de l’année dernière, a conservé un volume élevé avec près de 460.000 visiteurs, se classant au deuxième rang des marchés pourvoyeurs.

En Asie du Sud-Est, de nombreux marchés ont enregistré une croissance soutenue, notamment les Philippines, Singapour et l’Indonésie, traduisant le dynamisme des échanges touristiques intrarégionaux. Le marché indien s’est distingué avec une hausse de 80,5% en glissement annuel, portant le nombre de visiteurs à près de 88.000.

Photo : VNA/CVN

L’Europe s’est imposée comme un autre pôle de croissance important, avec environ 424.000 visiteurs, en augmentation de près de 60% sur un an. Les principaux marchés européens, dont la Russie, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ont progressé à deux chiffres, soutenus par des politiques de visas plus favorables, des liaisons aériennes directes, ainsi que l’attrait du tourisme de long séjour hivernal. Les visiteurs européens, caractérisés par des durées de séjour plus longues et un niveau de dépenses plus élevé, ont apporté une valeur ajoutée significative à l’économie touristique.

Selon les autorités du tourisme, cette croissance généralisée, portée à la fois par l’Asie du Nord-Est, l’ASEAN, l’Europe et les marchés lointains, témoigne d’une structure de marché de plus en plus diversifiée et résiliente.

En effet, la position du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme continue de se renforcer, comme en témoignent plusieurs distinctions internationales récentes. Le pays a notamment été classé par le New York Times parmi les destinations mondiales tendances de 2026, salué pour la richesse de sa gastronomie, la diversité de ses paysages et les investissements croissants dans les infrastructures touristiques.

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, le record atteint en janvier 2026 doit être considéré comme le point de départ d’un nouveau cycle de croissance. Le secteur passe d’une phase de reprise à une amélioration de la qualité de la croissance, avec un renforcement de la compétitivité. Pour 2026, le Vietnam ambitionne d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux.

VNA/CVN