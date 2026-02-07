Le tourisme vietnamien démarre 2026 en trombe

Avec près de 2,5 millions de visiteurs internationaux accueillis en janvier 2026, le Vietnam signe un nouveau record historique. Cette performance, portée par la reprise du transport aérien, la diversification des marchés et des politiques d’accueil plus ouvertes, confirme la dynamique de croissance durable du tourisme vietnamien dès le début de l’année.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 2,5 millions de visiteurs internationaux en janvier 2026, soit une hausse de 21,4% par rapport à décembre 2025 et de 18,5% en glissement annuel. Il s’agit d’un nouveau record historique, qui confirme l’attractivité croissante du Vietnam sur la scène touristique mondiale.

Le transport aérien demeure le principal vecteur d’entrée, avec plus de 1,95 million de visiteurs, représentant près de 80% du total, traduisant la forte reprise et l’expansion du réseau de liaisons internationales. Les arrivées par voie terrestre ont également progressé de manière significative, atteignant plus de 440.600 entrées, presque le double par rapport à la même période de l’an dernier, notamment grâce à l’augmentation des flux en provenance des pays voisins et de l’ASEAN. Le segment des croisières, bien que marginal, a lui aussi enregistré une croissance d’environ 30%.

Du point de vue des marchés émetteurs, l’Asie reste la première région d’origine avec environ 1,8 million de visiteurs. La République de Corée conserve sa position de marché moteur, suivie de la Chine et du Japon, ce dernier affichant une reprise significative, en particulier sur les segments à forte capacité de dépense. En Asie du Sud-Est, plusieurs marchés ont enregistré des hausses spectaculaires, tandis que l’Inde s’affirme comme un marché émergent à fort potentiel.

Objectif : 25 millions de visiteurs internationaux en 2026

L’Europe se distingue également par une croissance soutenue, avec plus de 424.000 visiteurs, portée par les marchés russe, britannique, français et allemand. Cette dynamique s’explique notamment par l’assouplissement des politiques de visas et l’augmentation des vols directs. Les marchés lointains, tels que les États-Unis et l’Australie, affichent pour leur part une progression régulière.

Selon les autorités touristiques, ces performances résultent d’une mise en œuvre coordonnée de politiques de visas plus ouvertes, du renforcement de la connectivité aérienne, d’un environnement sociopolitique stable, ainsi que d’une stratégie de promotion touristique plus professionnelle et mieux ciblée.

Au-delà des chiffres, ce record marque l’entrée du tourisme vietnamien dans un nouveau cycle de croissance qualitative, jetant des bases solides pour atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026.

