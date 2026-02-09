Côn Dao figure parmi les meilleures destinations de lune de miel en 2026

Côn Dao, un archipel au large de la côte sud du Vietnam rempli de plages de sable blanc et de sentiers pittoresque, figure parmi les meilleures destinations de lune de miel au monde pour 2026, selon un classement récemment publié par Vogue .

Photo : VNA/CVN

Le magazine a sélectionné 21 destinations de lune de miel de premier plan à travers le monde, décrivant ces voyages comme l’un des plus importants de la vie, où les couples sont prêts à investir davantage pour plus d’intimité, de romantisme et des expériences inoubliables.

Selon l’article, Côn Dao se classe cinquième au niveau mondial et le Vietnam est la destination incontournable pour 2026. Pour ceux qui souhaitent découvrir les paysages les plus merveilleux de ce pays d’Asie du Sud-Est, loin des foules, Côn Dao est la destination idéale.

Classée site touristique national à seulement 45 minutes de vol de Hô Chi Minh-Ville, Côn Dao est un véritable paradis pour les lunes de miel : jungle dense, plages immaculées et hôtels de luxe cinq étoiles.

Parmi les établissements recommandés figure le Six Senses Con Dao, un hôtel cinq étoiles proposant 50 villas privées en bord de mer, chacune dotée d’une piscine privée et d’une vue dégagée sur l’océan. Les soins y sont entièrement personnalisés, pensés en fonction de l’état physique et émotionnel de chaque hôte.

Au Six Senses Con Dao, les tarifs en semaine commencent à environ 28 millions de de dôngs (près de 1.100 dollars) par nuit. Des options d’hébergement plus économiques sont également disponibles, avec des prix allant de 700.000 dôngs à 3,5 millions de dôngs par nuit, situées entre 0,5 et 1,7 km du centre-ville.

Côn Dao est accessible par voie aérienne et maritime, grâce à des vols au départ de grandes villes comme Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho, et à des ferries à grande vitesse au départ de Vung Tàu, Soc Trang et d’autres localités. L’île compte actuellement 146 établissements d’hébergement offrant près de 3.000 chambres.

La meilleure période pour visiter Côn Dao s’étend de mars à septembre, lorsque la mer est calme et les vents légers. De juillet à septembre, c’est également la saison de ponte des tortues marines, offrant aux visiteurs l’opportunité de participer à des excursions de conservation et d’observer la ponte.

Parmi les autres destinations prisées pour les voyages de noces en 2026 figurent l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Maroc, les États-Unis, les Maldives, le Portugal et la Grèce.

VNA/CVN