An Giang, l’essor d’un tourisme communautaire authentique

Située en amont du Delta du Mékong et faisant office de porte d’accès vers la mer, la province d’An Giang dispose de riches ressources naturelles et culturelles, offrant un fort potentiel pour le développement du tourisme communautaire.
La région se distingue notamment par une cohabitation culturelle singulière composée par les communautés cham, khmère et kinh, lui conférant une identité à part entière.
|La forêt de cajeputiers de Trà Su séduit les visiteurs par sa beauté poétique et sa riche biodiversité.
Ces dernières années, cette forme d’accueil authentique a connu des avancées notables, s’affirmant progressivement comme l’un des produits clés de l’offre touristique provinciale. Plusieurs destinations commencent à se faire un nom, telles que les villages cham de Châu Phong et Da Phuoc, la commune de My Hoa Hung, la région des Sept Montagnes (Thât Son) avec les communautés khmères de Tri Tôn et Tinh Biên, la forêt de cajeputiers de Trà Su, ainsi que de nombreux modèles de maisons d’hôtes (homestay) répartis dans différentes localités.
|Excursion touristique en barque sur d’étroits canaux sous la canopée des cajeputiers de Trà Su.
|Le temple dédié à la déesse Bà Chua Xu au Mont Sam, l’un des hauts lieux spirituels les plus réputés du Sud‑Ouest du pays.
|Courses de bœufs, un patrimoine vivant des Khmers.
|Pagode khmère Tà Pa dans la commune de Tri Tôn.
|Le site écotouristique de Côn Én dans la commune de Cù Lao Giêng a été reconnu en 2024 comme destination touristique emblématique du Delta du Mékong.
|Édifiée en 1877, l’église de Cù Lao Giêng constitue un site à ne pas manquer à An Giang.
|La danse du tambour Chhay‑dam est inscrite depuis mai 2025 au patrimoine culturel immatériel national.
|Foyer de nombreuses ethnies, la province d’An Giang (Sud) jouit d’une diversité culturelle exeptionnelle.
|Vue en haut de la forêt de cajeputiers de Trà Su.
|À Châu Phong, le tissage ouvre une fenêtre sur l’âme de la culture cham.
Parallèlement, les produits touristiques fondés sur l’expérience locale dont les gastronomies cham et khmère, les villages de métiers artisanaux, les festivals religieux, les visites de zones écologiques humides, les randonnées et activités de trekking découverte, viennent enrichir la chaîne de valeur du secteur. Ces expériences immersives renforcent l’attrait du tourisme communautaire et contribuent à séduire un nombre croissant de visiteurs.
À l’avenir, la province entend poursuivre le développement de ce modèle de partage selon une approche professionnelle, identitaire et durable, s’inscrivant dans le cadre du Programme national cible pour le développement socio économique des régions de minorités ethniques et des zones montagneuses. L’objectif est d’améliorer les moyens de subsistance des habitants locaux en valorisant les ressources culturelles et naturelles à travers un tourisme responsable et inclusif.
Texte et photos : Phuong Nga - Khanh Hoa/VNA/CVN