Têt

Au Sud, la philosophie du feng shui vietnamien fascine les touristes étrangers

Dans un décor typiquement méridional, orné de fleurs d’abricot jaunes et de sentences parallèles rouges, M. Miroslaw et son épouse ont, pour la première fois, enveloppé eux-mêmes des feuilles dong ( Phrynium placentarium ) et noué des cordelettes autour de bánh tét (gâteau traditionnel de riz gluant en forme cylindrique).

>> Un serpent comme porte-bonheur

>> Signification de la mascotte de l'Année du Chat - chat Feng Shui

>> Une collection unique de monnaies détenue par un jeune hanoïen

Photo : CTV/CVN

Il confie avoir beaucoup entendu parler du Têt (Nouvel An lunaire) dans plusieurs pays asiatiques à travers les médias, mais que c’était la première fois qu’il voyait de ses propres yeux comment les Vietnamiens se préparent pour la fête la plus importante de l’année.

M. Miroslaw fait partie des 70 touristes polonais ayant fait halte, le 5 février, dans le quartier de Thoi Son, province de Dông Thap, dans le cadre d’un circuit transvietnamien de 12 jours. À la différence des circuits classiques axés sur la visite de sites touristiques, ce groupe européen a choisi de vivre une expérience immersive à la découverte du Têt traditionnel dans le delta du Mékong.

En Pologne, l’ambiance du Nouvel An lunaire au sein des communautés asiatiques reste peu perceptible, ce qui rend difficile pour des visiteurs comme M. Miroslaw d’en mesurer l’ampleur. Le fait de participer directement aux préparatifs du Têt lui a procuré une émotion toute particulière.

"Ce n’est pas seulement la beauté des paysages et la pureté de l’air, mais aussi la gentillesse des habitants. Les maisons et les rues sont décorées avec beaucoup de soin", indique-t-il, exprimant le souhait de revenir afin de découvrir le Têt traditionnel dans d’autres régions du pays.

Photo : CTV/CVN

Outre l’expérience de la confection du bánh tét, les visiteurs ont également demandé des calligraphies porte-bonheur auprès d’un maître lettré, appris à préparer des confiseries à base de noix de coco et les ont dégustées sur place. Un autre moment marquant a été l’observation de la disposition du plateau des cinq fruits, typique du Sud-Ouest du pays, ainsi que la découverte du rituel d’offrandes d’encens en hommage aux ancêtres.

La majorité des visiteurs s’est montrée surprise en découvrant la philosophie du feng shui appliquée dans les maisons vietnamiennes.

Anna, membre du groupe, dit avoir été fascinée d’apprendre que chaque famille dispose l’autel ancestral selon une orientation spécifique, en fonction de l’âge du chef de famille calculé selon le calendrier lunaire. L’agencement de l’autel traduit une recherche d’harmonie entre le yin et le yang, tout en exprimant le profond respect voué aux aïeux.

"C’est la première fois que j’entends dire que la disposition des offrandes, des vases de fleurs ou même des bols d’eau doit suivre des règles strictes afin d’établir un lien entre le présent et les origines", confie Anna, impressionnée par la manière dont les Vietnamiens perpétuent les valeurs familiales à travers les générations.

Photo : CTV/CVN

La gastronomie du Têt dans le Sud-Ouest, avec des plats emblématiques tels que le gourami géant frit croustillant accompagné de galettes de riz, le porc braisé aux œufs et à l’eau de coco, la salade de poulet ou encore le bánh tét, constitue également un véritable "langage" culturel permettant aux visiteurs de mieux appréhender la vie locale. Nombre d’entre eux se sont montrés enthousiastes en goûtant pour la première fois la douceur subtile de l’eau de coco dans le porc braisé ou le croustillant du gourami géant, des saveurs incarnant l’abondance de cette région fluviale.

Alors que la Pologne traverse une période hivernale rigoureuse, le climat ensoleillé et doux du delta du Mekong à l’approche du Têt a permis au groupe de profiter pleinement des activités en plein air.

N. Wojciech Pawelec, également membre du groupe, estime que l’hospitalité des habitants lui a donné le sentiment d’une proximité immédiate malgré la barrière linguistique. À l’issue de ce voyage, il entend recommander le Vietnam à ses proches et espère que le secteur touristique vietnamien continuera à promouvoir ces valeurs traditionnelles uniques à l’échelle internationale.

Photo : CTV/CVN

Adrianna, la guide accompagnatrice, explique que grâce aux vols charter directs en provenance de Pologne, le voyage est devenu bien plus pratique et permet un gain de temps considérable par rapport aux itinéraires avec escales. Bien qu’elle ait déjà accompagné des groupes au Vietnam à de nombreuses reprises, il s’agissait pour elle de la première participation à un programme spécialement conçu pour une exploration approfondie du Têt traditionnel.

"J’ai été surprise par la diversité des coutumes selon les régions, que ce soit dans la composition du plateau des cinq fruits ou dans les plats servis lors du repas festif. Cela nous a offert une vision plus authentique et plus intime de la profondeur de la culture vietnamienne", souligne-t-elle.

Photo : CTV/CVN

La visite du groupe polonais s’inscrit dans un contexte où le tourisme vietnamien vient d’enregistrer des niveaux de croissance records. Selon les données de l’Office national des statistiques, près de 2,5 millions de visiteurs internationaux ont été accueillis en janvier, soit une hausse de plus de 21% par rapport au mois précédent. Il s’agit du chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré depuis 2009.

Cette forte dynamique est attribuée, selon les experts, à une politique de visas novatrice ainsi qu’à un renouvellement des stratégies de promotion et à la diversification des produits touristiques. Fort de ce démarrage favorable, le secteur ambitionne d’atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux sur l’ensemble de l’année.

NDEL/VNA/CVN