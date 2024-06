Le marché du commerce électronique devrait peser 14,7 mds d'USD en 2024

>> Le Vietnam fait partie des pays à plus forte croissance de l’e-commerce

>> Les entreprises se lancent dans l’e-commerce pour conquérir le marché mondial

>> Promotion des exportations efficaces grâce au commerce électronique transfrontalier

Photo : ST/CVN

Ce résultat souligne que le commerce électronique devient de plus en plus un élément important de l’économie numérique au Vietnam qui fait actuellement partie des dix pays au monde à plus forte croissance du commerce électronique.

La taille du marché du commerce électronique au Vietnam est estimée à 14,7 milliards d'USD en 2024 et devrait atteindre 23,77 milliards d'USD en 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,09% au cours de la période de prévision (2024-2029), selon Modor Intelligence.

À mesure que les revenus de la population augmentent, que l'infrastructure numérique se développe et que le couloir juridique devient de plus en plus favorable, de nombreux experts estiment que le marché vietnamien du commerce électronique continuera à prospérer encore plus dans un avenir proche.

En particulier, après la pandémie, le commerce électronique transfrontalier n’était pas seulement un "terrain de jeu" pour les grandes entreprises, mais a également bénéficié d’une large participation de petites et même de microentreprises, ce qui a contribué à la croissance du chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam.

Modor Intelligence a noté que les plus grandes plateformes de commerce électronique du Vietnam devraient continuer à croître fortement en 2024, avec des revenus et un volume de ventes dépassant 310.000 milliards de dôngs (12,5 milliards d'USD), soit un bond de 35% par rapport à 2023.

Le marché vietnamien du commerce électronique suit une trajectoire de croissance forte, tirée par la pénétration croissante de l’Internet et du mobile. Le passage aux achats en ligne et les progrès des paiements numériques continueront de créer une dynamique permettant au marché du commerce électronique vietnamien de poursuivre sa croissance.

Les initiatives de digitalisation du gouvernement et les efforts proactifs des parties prenantes pour tirer parti de technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique permettront aux consommateurs vietnamiens de rendre le processus d'achat plus personnalisé et plus pratique tout en aidant les entreprises à améliorer leur capacité de gestion et à optimiser les coûts des activités commerciales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce travaille actuellement avec les secteurs exportateurs pour saisir les difficultés de production et d’exportation, diversifie la sensibilisation aux préférences tarifaires prévues par les accords de libre-échange et aide les localités à participer aux activités de promotion commerciale.

Il donne instruction aux offices du commerce du Vietnam à l’étranger pour mettre à jour régulièrement les informations sur les règles et politiques des marchés et promouvoir les études de marché, renforcer l’alerte précoce et la réponse aux poursuites liées à la défense commerciale.

VNA/CVN