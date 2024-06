Le commerce international lié au marché de consommation intérieur au Vietnam

Le Vietnam est un pays à l'urbanisation rapide et de plus en plus de consommateurs choisissent d'acheter des produits de marques célèbres. En outre, l’augmentation de la consommation intérieure est considérée comme l’un des facteurs qui attirent les fabricants et fournisseurs étrangers sur le marché de détail vietnamien en se connectant au réseau commercial international.

>> Promouvoir l'image et connecter le marché de l'industrie alimentaire

>> Les perspectives de l’économie vietnamienne sont positives

Photo: VNA/CVN

Au cours des premiers mois de 2024, diverses denrées alimentaires étrangères ont continuellement pénétré le marché vietnamien en général et celui de Hô Chi Minh-Ville en particulier par le biais de nombreux canaux de promotion commerciale.

En particulier, de nombreuses entreprises étrangères encouragent l’établissement de liens entre les réseaux commerciaux internationaux et la consommation intérieure via divers canaux de vente au détail modernes.

Dans une interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Kim Ki Hoon, membre du Département de promotion du traitement des exportations du ministère des Océans et de la Pêche de République de Corée, a déclaré que le Vietnam est actuellement le quatrième plus grand importateur de produits alimentaires sud-coréens et est également un partenaire commercial important de la République de Corée. Par conséquent, la demande vietnamienne de produits sud-coréens tels que les algues et le thon augmente considérablement.

Photo : VNA/CVN

Kim Ki Hoon a partagé que son département avait renforcé la coopération avec les réseaux de distribution et de vente au détail du Sud du Vietnam afin d'augmenter les opportunités de présenter une variété de produits de la mer aux consommateurs locaux. Les entreprises impliquées dans l'introduction de produits sur le marché vietnamien ne se limitent pas seulement à la nécessité d'atteindre les consommateurs locaux, mais souhaitent également se promouvoir auprès des partenaires et des entreprises HORECA (hôtels, restaurants et cafés).

Selon les représentants de certains établissements de vente au détail au Vietnam, les solutions spécialisées ou destinées aux clients professionnels B2B (transactions interentreprises) sont de plus en plus considérées comme un avantage concurrentiel sur le marché intérieur.

Pour sa part, Nguyên Anh Duc, président de l'Association vietnamienne du commerce de détail, a indiqué que le secteur de la vente au détail contribue à hauteur de 35% au produit intérieur brut du Vietnam, mais que la croissance actuelle du commerce de détail provient toujours des canaux traditionnels et qu'il y a donc encore beaucoup de place pour la vente au détail de modernité.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que la taille du marché de détail vietnamien a dépassé 180 milliards d'USD en 2023 et devrait continuer de croître au cours des années suivantes.

Le marché de détail vietnamien attire également des marques célèbres car le nombre de personnes très riches au Vietnam a doublé et le nombre de personnes riches a augmenté de 70% au cours des cinq dernières années et devrait continuer de monter en flèche au cours des cinq prochaines années.

En outre, un rapport de l'organisme d'études de marché Euromonitor montre également que la qualité des marques et des produits reste l'un des facteurs clés dans les décisions d'achat vietnamiennes, puisque 26,1% des consommateurs vietnamiens achètent régulièrement des produits de marques célèbres et 35,8% préfèrent consommer moins de produits mais optent pour pour des articles de qualité.

Selon les experts, l'énorme demande de vente au détail sur le marché intérieur a créé une opportunité pour les entreprises de créer des marques et d'étendre leurs canaux de distribution à l'échelle nationale.

VNA/CVN