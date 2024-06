Recettes du budget de l'État provenant de l'import-export en hausse de 7,4% en cinq mois

Les recettes totales du budget de l'État provenant des activités d'import-export ont atteint près de 165,7 billions de dôngs (près de 6,63 milliards d'USD) au cours des cinq premiers mois de 2024, soit 44,2% de l'estimation assignée et une croissance de 7,4% par rapport à la même période l'année dernière.

>> Commerce extérieur : des signes d'embellie mais les défis demeurent

>> Le Vietnam affiche un excédent commercial de 8,4 milliards d'USD sur quatre mois

Photo : VNA/CVN

Selon le Département général des douanes vietnamiennes, au cours des cinq mois, la valeur des échanges commerciaux du pays s'est élevé à environ 305,53 milliards d'USD, en hausse de 16,6% sur un an.

Sur le chiffre d'affaires total, la valeur des exportations et des importations devrait atteindre 156,77 milliards d'USD et 148,76 milliards d'USD, soit des augmentations d'une année sur l'autre de 15,2% et 18,2% respectivement, ce qui entraînera un excédent commercial de 8 milliards d'USD.

Pour 2024, l'Assemblée nationale a chargé les douanes vietnamiennes de collecter 375.000 milliards de dôngs pour le budget de l'État, avec des revenus équilibrés des activités d'import-export fixés à 204.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN