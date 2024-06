De nouveaux signes encourageants du marché immobilier

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Gelex et Frasers Property collaborent pour construire des parcs industriels répondant aux normes LEED. À savoir que Leadership in Energy and Environmental Design - LEED est un système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council en 1998, semblable à Haute qualité environnementale en France. Un bâtiment peut atteindre quatre niveaux : certifié, argent, or ou platine.

Ces deux groupes ont récemment lancé la mise en chantier du projet de centre industriel Yên My dans la province de Hung Yên (Nord), qui fournira 159.000 m2 d'espace d'usine flexible.

En outre, le parc industriel Dông Mai (province de Quang Ninh, au Nord) de Gelex comprend une usine prête à l'emploi de 71.000 m2, dont la construction devra être achevée au quatrième trimestre 2024.

La société Becamex IDC Corp, elle, vient de signer un accord d'investissement pour le projet de parc industriel de Binh Thuân de 5.000 ha, avec un capital total supérieur à 800 millions d'USD.

En matière d’immobilier de villégiature, un certain nombre de projets ont été relancés depuis le début de l'année, comme Flex Home Apartment (dans le cadre du projet Libera Nha Trang) développé conjointement par Masterise Homes et KDI Holdings.

De nouveaux projets de logements ont également été lancés, notamment le mégaprojet Vinhomes Royal Island de 877 hectares à Hai Phong et le projet Eaton Park de 3,7 ha de Gamuda Land à Hô Chi Minh-Ville.

Quant aux logements sociaux, le gouvernement en soutient le développement en améliorant le cadre juridique et les taux d'intérêt préférentiels. Actuellement, 129 projets totalisant 114.934 logements sociaux sont en construction.

Dans le segment des bureaux, la forte demande des entreprises manufacturières et informatiques étrangères continuera à soutenir son développement à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Il est prévu que d'ici fin 2026, l'offre d'espaces de bureaux des catégorie A et B à Hô Chi Minh-Ville augmentera de 200.000 m2, soit une augmentation de 20% par rapport à l’heure actuelle. Hanoï aurait 220.000 mètres carrés supplémentaires, soit une augmentation de 13% par rapport à l'actuel.

Lê Hoang Châu, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), a déclaré que le crédit injecté au marché de logements résidentiels s'était progressivement rétabli au cours des premiers mois de l'année.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, le crédit immobilier dans la mégapole du Sud a augmenté de 1,61%, soit un taux supérieur au niveau de croissance moyen du crédit (1,31%) et représentant 27% de l’encours du crédit total.

Les sources de crédit proviennent des banques, du marché des obligations, des clients…

VNA/CVN