Tendances de production d'emballages écologiques des entreprises vietnamiennes

Dans le contexte actuel du marché des produits et alimentaires en particulier, l'emballage joue un rôle crucial pour attirer l'attention des consommateurs et se démarquer de la concurrence. Un design attrayant et respectueux de l'environnement est devenu indispensable pour la réussite d'un produit. De nombreuses entreprises vietnamiennes se sont emparées de cette tendance et investissent dans des solutions d'emballage innovantes.

Bao Bi Tang Phu (Tafuco) est une entreprise pionnière dans la production d'emballages en film laminé complexe au Vietnam. Grâce à sa technologie de pointe et à ses produits de haute qualité, l'entreprise a su s'imposer sur le marché national et international. Face à la demande croissante d'emballages écologiques, Tafuco a investi 10 millions d'USD dans la construction d'une nouvelle usine conforme aux normes 5S. Cette initiative lui a permis de consolider sa clientèle et d'accroître ses exportations.

Nguyên Hoàng Xuân Dô, directeur général de Tafuco, souligne l'importance des emballages écologiques et l'accompagnement que propose son entreprise à ses clients pour adopter ces pratiques.

"Les emballages écologiques répondant aux normes européennes de recyclage sont de plus en plus demandés par les clients", affirme M. Dô. "Tafuco accompagne ses clients en leur fournissant des solutions d'emballage de qualité conformes aux tendances actuelles en matière de protection de l'environnement."

L'emballage est devenu indissociable du produit et joue un rôle essentiel dans l'amélioration de sa qualité et de sa valeur perçue. Ainsi, les entreprises accordent une attention croissante à la conception de l'emballage pour augmenter l'attractivité et la compétitivité de leurs produits, capter l'attention des consommateurs et susciter leur curiosité.

Cependant, les entreprises sont confrontées à des défis pour répondre aux goûts évolutifs des consommateurs.

Mme Chu Hoi, directrice des ventes de Nhat Huong, a expliqué : "Les goûts des consommateurs vietnamiens changent rapidement, parfois en quelques mois, semaines, voire jours. Il est donc difficile de produire en quantité suffisante sans générer des stocks d'emballages obsolètes."

Le passage des emballages traditionnels à ceux recyclés plus durables peut s'avérer plus onéreux, ce qui met les entreprises sous pression, en particulier celles qui souhaitent maintenir des prix compétitifs. "Néanmoins, la production verte est une tendance incontournable pour les entreprises qui souhaitent stimuler leur production et leurs exportations", souligne Vo Minh Quân, expert du projet "Produits vietnamiens de haute qualité-GIS (Norme d'intégration mondiale)".

"Actuellement, les entreprises vietnamiennes s'inscrivent également dans cette tendance en adaptant leurs processus de production et la construction de leurs usines aux principes de l'emballage durable", poursuit M. Quân. "Les technologies de production doivent également répondre aux exigences du développement durable."

Le gouvernement vietnamien met en œuvre des politiques et des programmes pour soutenir le développement de l'industrie de l'emballage durable. Cela crée un environnement favorable aux entreprises qui souhaitent investir dans ce domaine. De plus, de nombreuses organisations proposent des formations et des services de conseil pour aider les entreprises vietnamiennes à adopter des pratiques d'emballage durables.

Le marché des produits vietnamiens est en plein essor et l'emballage durable constitue un enjeu majeur pour leur réussite. Les entreprises qui sauront relever les défis et saisir les opportunités liées à cette tendance seront bien placées pour prospérer sur le marché national et international, tout en contribuant à un avenir plus durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN