Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit un dirigeant de l’avionneur COMAC

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 15 janvier à Hanoï Tan Wangeng, vice-président du Conseil d'administration de la société Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Le dirigeant vietnamien a salué les réalisations de COMAC dans le secteur de la production et de la commercialisation d'avions. Il a exprimé son souhait de voir COMAC collaborer avec les compagnies aériennes vietnamiennes, notamment VietJet, pour diversifier la flotte aérienne et répondre à la croissance rapide du marché de l'aviation vietnamien.

Trân Hông Hà a insisté sur le fait que la coopération entre les deux entreprises doit strictement satisfaire aux exigences du Vietnam, de la Chine et des normes internationales en matière d'aéronefs, de réglementations de sécurité, de normes techniques, de polices d'assurance et de systèmes de maintenance, afin de garantir une mise en service commerciale conforme et sécurisée. COMAC devra fournir des informations détaillées sur les modèles d'avions déjà exploités commercialement.

Pour la première phase, VietJet et COMAC pourraient étudier la possibilité de coopérer avec une compagnie aérienne chinoise qui exploite commercialement les avions de COMAC pour effectuer des tests sur certaines lignes exploitées par VietJet.

Le vice-Premier ministre a confié au ministère des Transports la mission d'examiner les cadres juridiques existants et de proposer des ajustements pour faciliter l'exploitation des avions COMAC au Vietnam.

Pour sa part, Tan Wangeng a présenté les modèles C909, C919 et C929 déjà en service en Chine et a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam afin de concrétiser les accords stratégiques établis entre les dirigeants des deux pays.

