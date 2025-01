Le SG du Parti rencontre d'anciens hauts responsables de la Police

Prenant la parole à l'événement à Hanoï avant le Nouvel An lunaire, le leader du Parti a souligné certaines réalisations clés du pays en 2024 et les tâches prioritaires pour cette année.

Il a noté que la force de Police a pris l'initiative d'éradiquer les logements de fortune et délabrés dans tout le pays, créant un effet d'entraînement dans toute la société.

En outre, elle a rempli ses devoirs de garantir la sécurité et l'ordre, de répondre activement à chaque circonstance et de prendre des mesures préventives tôt et à distance pour empêcher l'apparition de points chauds, contribuant ainsi à assurer une société saine et sûre pour tous.

Tô Lâm a attribué les réalisations de la force en partie aux contributions importantes des anciens dirigeants et fonctionnaires de la Police, qui restent engagés dans l’œuvre de garantie de la sécurité nationale, du maintien de l'ordre et de la sécurité sociale et de la construction d'une force de Police propre et forte.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général a souhaité à la force et aux anciens fonctionnaires bonne santé, bonheur et succès en 2025.

VNA/CVN