Le leader du Parti honore les secrétaires de base du Parti et l'excellence de la presse

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à une cérémonie à Hanoï le 3 février au soir afin d'honorer les secrétaires de cellules du Parti les plus méritants et de remettre les 10 es Prix nationaux de la presse pour la construction du Parti, également appelés Prix de la Faucille et du Marteau d'or.

Photo : VNA/CVN

Cet événement, co-organisé par la Commission d'organisation du Comité central du Parti, la Revue communiste, le journal Nhân dân (Le Peuple), la Télévision vietnamienne et l'Association des journalistes du Vietnam, coïncidait avec le 96e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février).

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a souligné l'importance capitale de la fondation du Parti communiste du Vietnam le 3 février 1930, ainsi que le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Il a souligné le rôle crucial joué par les organisations, cellules et membres de base du Parti dans le succès du XIIIe Congrès du Parti. Il a insisté tout particulièrement sur les secrétaires de cellules, qui constituent l'épine dorsale du leadership à la base, restent au plus près du peuple et sont les plus ancrés dans la réalité.

Il a rendu hommage aux 96 secrétaires de cellules exemplaires honorés lors de l'événement, représentant plus de 250.000 membres à travers le pays. Il les a décrits comme des modèles faisant preuve d'une ferme détermination politique, d'une éthique et d'un mode de vie exemplaires, ainsi que d'approches novatrices et fondées sur la science. Ils ont su intégrer avec succès la construction du Parti aux tâches politiques, au développement socio-économique, à la production et au commerce, tout en favorisant la solidarité interne, en construisant le consensus et en gagnant la confiance du public.

Le dirigeant a noté que les Prix de la Faucille et du Marteau d'Or, décernés pour la dixième année consécutive, ont confirmé le rôle essentiel de la presse dans la construction du Parti et du système politique. Ces prix ont largement diffusé les meilleures pratiques, les innovations et les modèles à suivre, accélérant ainsi la mise en œuvre concrète des résolutions du Parti sur le terrain.

Selon lui, un nombre croissant d'articles journalistiques ont mis en lumière les lacunes, les limites et les blocages qui nécessitent une intervention urgente au sein du Parti. Ces articles ont proposé des solutions et adopté des perspectives critiques et constructives. Nombre d'entre eux ont suscité un vif intérêt public et ont aidé les comités et les autorités du Parti, à tous les niveaux, à surmonter les obstacles, à impulser le progrès et à communiquer efficacement les grandes orientations du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a appelé les agences de presse et les journalistes, professionnels et amateurs, à se concentrer sur les tâches essentielles du mandat du XIVe Congrès du Parti.

Il a souligné que le travail d'information et de communication doit véritablement servir de signal d'alarme et de cri de ralliement, encourageant l'ensemble du Parti, le peuple et l'armée à défendre pleinement l'esprit d'autonomie, de confiance en soi, de renforcement de soi, de résilience et de fierté nationale, et ainsi mettre en œuvre avec succès la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

La 10e édition du Prix de la Faucille et du Marteau d'Or, lancée le 20 janvier 2025, a attiré 2 296 candidatures, dont 643 articles de presse écrite, 866 contenus numériques, 464 reportages télévisés, 230 œuvres radiophoniques et 93 photos de presse.

Le jury final a sélectionné les meilleures candidatures et les a transmises au Comité de pilotage du prix, qui a décerné six premiers prix, treize deuxièmes prix, dix-huit troisièmes prix, dix prix thématiques et trente-cinq prix de consolation.

VNA/CVN