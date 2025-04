Le lac des cygnes : une œuvre intemporelle au cœur de Hanoï

Photo : M. Logvinov/CVN

Sous la direction de Vyacheslav Gordeev, Artiste du peuple et directeur artistique du Ballet national de Russie, ces représentations promettent de transporter les spectateurs vietnamiens au cœur de l’excellence artistique russe. Composé de danseurs d’élite, le Ballet national de Russie interprétera l’œuvre dans sa version intégrale, offrant ainsi une immersion totale dans cet univers où la technique parfaite et l’émotion se rencontrent.

Selon Vyacheslav Gordeev, Le lac des cygnes a été choisi pour cette première au Vietnam en raison de son statut de chef-d'œuvre intemporel. "Le ballet est l’un des arts les plus anciens et les plus célèbres de Russie. Le lac des cygnes est une œuvre universelle, mondialement connue et reconnue comme un symbole du ballet classique", a-t-il partagé avec Le Courrier du Vietnam.

Photo : Phuong Nga/CVN

"L’art n’a pas de barrière linguistique. Lorsque le public vietnamien regardera cette performance, il ressentira l’excellence artistique et comprendra les messages que nous souhaitons transmettre, sans que nous ayons besoin de les exprimer par des mots", a-t-il dévoilé.

L’artiste a également souligné l’honneur de se produire au Vietnam : "Nous sommes très fiers de nous tenir ici, au théâtre Hô Guom, pour partager l’essence de notre art avec le public vietnamien. Nous sommes également fiers de nos origines. Le Vietnam et l’ex-Union soviétique, aujourd’hui la Russie, partagent une relation historique et étroite, qui est très spéciale".

Photo : M. Logvinov/CVN

Vyacheslav Gordeev a exprimé son espoir de voir cette première performance ouvrir la voie à d’autres collaborations futures : "Cette représentation n’est qu’un point de départ. Si elle est un succès, nous espérons qu’il y aura une deuxième, puis une troisième fois. Nous sommes prêts et heureux de revenir pour d’autres spectacles".

Une œuvre mythique portée par une troupe légendaire

Le lac des cygnes de Tchaïkovski est un chef-d’œuvre universel du répertoire classique. Symbole d’excellence artistique, il a ému des générations de spectateurs dans le monde entier. Bien que cette œuvre ait déjà été jouée au Vietnam sous diverses formes, cette édition est inédite : il s’agira de la première représentation intégrale par les artistes renommés du Ballet national de Russie, l’une des troupes les plus prestigieuses de Russie, dans le cadre des activités en honneur du 75e anniversaire de relations diplomatiques entre les deux pays (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025).

Photo : M. Logvinov/CVN

Fondée en 1981, cette institution a parcouru plus de 40 pays, séduisant des millions de spectateurs avec ses interprétations magistrales de ballets comme Casse-Noisette, La Belle au bois dormant ou Roméo et Juliette. Le lac des cygnes y occupe une place à part, tant par sa richesse chorégraphique que par la profondeur de son récit.

Ce ballet raconte une romance intemporelle entre le prince Siegfried et la princesse Odette. Victime d’un sortilège du sorcier Rothbart, Odette est condamnée à vivre sous la forme d’un cygne le jour, ne redevenant humaine qu’à la nuit tombée. Seul un amour véritable peut rompre le sort. Cette histoire, entre tragédie et espoir, transcende les époques pour devenir une ode à l’amour éternel.

Photo : M. Logvinov/CVN

Au-delà d’une simple performance, ces deux représentations du ballet classique Le lac des cygnes au théâtre Hô Guom constituent un véritable cadeau culturel de la troupe russe au public vietnamien. Elles illustrent l’engagement de Vingroup à promouvoir des valeurs culturelles d’excellence, tout en renforçant les liens artistiques entre le Vietnam et la Russie.

Bien plus qu’un spectacle, Le lac des cygnes sera une célébration de l’art classique et du patrimoine mondial. Une invitation unique à plonger dans la pureté du ballet et à savourer un chef-d’œuvre intemporel.

Phuong Nga/CVN