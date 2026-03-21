Les États-Unis accordent 30 jours à l'Iran pour vendre son pétrole déjà chargé en mer

Le département du Trésor américain a publié vendredi 20 mars une licence levant temporairement, pour une durée de 30 jours, les sanctions sur le pétrole iranien déjà chargé en mer, afin de pallier la pénurie d'approvisionnement due aux interruptions du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

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Photo : AP/VNA/CVN

Cette licence générale, délivrée par son Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), autorise la livraison et la vente de pétrole brut et de produits pétroliers d'origine iranienne déjà chargés à bord de navires à compter de vendredi 20 mars.

Les transactions visant à assurer l'accostage et le mouillage en toute sécurité des navires concernés, à préserver la santé ou la sécurité des membres d'équipage, à effectuer des réparations d'urgence ou à protéger l'environnement, ainsi que divers services, sont également autorisées.

Il convient de noter que les transactions autorisées par cette licence comprennent l'importation aux États-Unis de pétrole brut et de produits pétroliers d'origine iranienne.

"Cette autorisation temporaire et à court terme est strictement limitée au pétrole qui est déjà en transit et n'autorise pas de nouveaux achats ni de nouvelle production", a précisé vendredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, dans un message publié sur X.

L'Iran aura du mal à accéder aux recettes générées et les États-Unis continueront d'exercer une pression maximale sur l'Iran et sur sa capacité à accéder au système financier international, a-t-il ajouté.

Washington a déjà assoupli ses sanctions visant le pétrole russe et vénézuélien, parallèlement à la mise à disposition coordonnée des réserves pétrolières d'urgence sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie.

Le conflit qui oppose actuellement les États-Unis, Israël et l'Iran dure depuis trois semaines et perturbe gravement le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, les livraisons de pétrole transitant par cette voie ayant chuté à moins de 10% de leur niveau d'avant le conflit.

Xinhua/VNA/CVN