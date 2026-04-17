Japon : les jours de canicule qualifiés désormais de "cruellement chauds"

Les jours de températures caniculaires atteignant 40 o C et plus seront désormais qualifiés de "cruellement chauds" au Japon, a annoncé vendredi 17 avril l'Agence météorologique japonaise (JMA), alors que les hautes températures deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En utilisant cette nouvelle désignation de "kokusho-bi" ("journée cruellement chaude"), la JMA "appellera plus efficacement à la vigilance face à des températures extrêmement élevées", a-t-elle expliqué.

L'an dernier, le Japon a suffoqué durant son été le plus chaud depuis le début des relevés en 1989, avec une hausse des températures observée à l'échelle mondiale en raison du changement climatique.

Pour créer cette nouvelle catégorie, la JMA a mené une consultation auprès du public et recueilli les réponses de 478.000 personnes avant d'adopter l'expression "cruellement chaud", jugée la plus populaire.

En deuxième position figurait "journée super férocement chaude", ou "cho-mosho-bi", tandis que "journée sauna", "journée où rester à la maison" et "journée bouillante" faisaient également partie des propositions, selon la JMA.

Cette nouvelle catégorie vient s'ajouter aux termes déjà utilisés par l'agence pour désigner les températures atteignant 25oC et plus ("journée d'été"), 30oC et plus ("journée de plein été") et 35oC et plus ("journée de chaleur extrême").

APS/VNA/CVN