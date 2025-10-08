Vietnam - Singapour : échange d’expériences et partage de visions entre jeunes officiers

Dans le cadre du Programme d’échanges de jeunes officiers Vietnam - Singapour 2025, une rencontre a eu lieu le 8 octobre à Hanoï, coprésidée par le lieutenant-colonel Nguyên Quang Huy, chef du Comité de la jeunesse de l’Armée populaire du Vietnam et chef de la délégation vietnamienne et le lieutenant-colonel de marine Koh Zhi Chao, chef de la délégation des jeunes officiers des forces armées de Singapour.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Quang Huy a souligné que les jeunes officiers jouaient un rôle central dans la communication et l’éducation idéologique au sein de l’armée. Ils sont appelés à devenir des passeurs de lien solides, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Singapour.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, les deux pays maintiennent un dialogue régulier à haut niveau ainsi que divers mécanismes annuels de coopération. La coopération de défense bilatérale s’est renforcée dans de nombreux domaines, notamment à travers des visites de haut rang entre les dirigeants de ministères et des forces armées, des programmes de formation, des échanges d’informations et des rencontres entre jeunes officiers.

Le chef de la délégation vietnamienne a proposé de poursuivre les efforts d’éducation et de communication auprès des jeunes officiers et des populations des deux pays sur la signification du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour. Il a également appelé à renforcer le partage d’informations et la coordination pour contrer toute tentative de division entre les deux nations et leurs armées.

De son côté, le lieutenant-colonel de marine Koh Zhi Chao a salué la solidité des relations traditionnelles entre le Vietnam et Singapour, estimant que ces échanges contribuaient à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les jeunes générations militaires.

Il a exprimé le souhait que, grâce à ce programme, les jeunes officiers singapouriens puissent apprendre de leurs homologues vietnamiens, partager leur vision d’avenir et développer un esprit de coopération dynamique, apportant ainsi une contribution concrète au renforcement des liens entre les deux armées.

VNA/CVN