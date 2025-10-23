ONU : l'acheminement de l'aide vers le nord de Gaza reste difficile

Des humanitaires de l'ONU ont déclaré mercredi 22 octobre que l'acheminement de l'aide vitale vers le nord de Gaza restait difficile, même si le cessez-le-feu est en vigueur depuis plus de dix jours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, l'ONU et ses partenaires ont progressé dans l'intensification des efforts d'intervention, en particulier dans les zones centrales et méridionales de la bande de Gaza.

Toutefois, la fermeture continue des postes-frontières de Zikim et d'Erez, qui permettent d'accéder directement au nord, rend extrêmement difficile l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette zone, a indiqué l'OCHA.

Dans le même temps, des partenaires de l'ONU qui surveillent les flux de population à travers Gaza ont signalé plus de 425.000 déplacements du sud vers le nord de la bande depuis le 10 octobre.

Le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), Andrew Saberton, qui vient de rentrer de Gaza, a affirmé aux journalistes que l'agence avait pu acheminer une partie de l'aide la semaine dernière via le poste-frontière de Kerem Shalom, également connu sous le nom de Karem Abou Salem.

"Nous avons distribué aux hôpitaux des fournitures et des équipements médicaux, notamment des incubateurs, des lits d'accouchement et des appareils de surveillance fœtale, qui avaient été prépositionnés à l'intérieur de Gaza", a-t-il dit.

"Mais le mince filet d'aide autorisée à entrer à Gaza après le cessez-le-feu est loin d'être suffisant".

Mardi 21 octobre, à Gaza, on a facilité six missions humanitaires coordonnées avec les autorités israéliennes sur dix, avec notamment la collecte de réservoirs d'eau, de kits d'hygiène et de carburant aux points de passage vers Gaza, a affirmé l'OCHA.

Xinhua/VNA/CVN