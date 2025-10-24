Gaza : des délégations du Hamas et du Fatah au Caire pour discuter de l'après-conflit

Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, se sont réunies jeudi 23 octobre en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après le conflit dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP une source proche des pourparlers.

"La réunion a porté sur la situation actuelle et sur les questions liées à la deuxième phase du cessez-le-feu proposé à Gaza", a précisé cette source sous couvert d'anonymat.

Elle a ajouté que les deux parties étaient convenues de "poursuivre leurs rencontres dans les prochaines semaines et de travailler à l'organisation du front palestinien intérieur face aux défis posés par le gouvernement israélien".

La chaîne égyptienne Al-Qahera News a rapporté plus tôt que la rencontre visait à "discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin du conflit à Gaza".

Le Hamas et le Fatah entretiennent une rivalité politique de longue date, qui a souvent freiné les efforts de réconciliation nationale palestinienne.

Médiatrice de longue date dans le conflit israélo-palestinien, l'Égypte a accueilli ces réunions dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser un consensus autour du plan de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis.

En parallèle des discussions entre le Hamas et le Fatah, le chef du renseignement égyptien, Hassan Rashad, a rencontré de hauts responsables d'autres factions palestiniennes, dont le Jihad islamique, allié du Hamas, ainsi que le Front démocratique et le Front populaire de libération de la Palestine, deux mouvements membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Selon Al-Qahera News, ces discussions s'inscrivent dans les efforts égyptiens pour "parvenir à un consensus national palestinien sur la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu du président américain à Gaza".

Ces rencontres interviennent alors que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est en visite en Israël, dernier en date d'une série de déplacements d'officiels américains destinés à consolider la trêve entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de conflit.

