Le Hamas confirme la mort du porte-parole de sa branche militaire

Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé lundi 29 décembre que leur porte-parole militaire Abou Obeida avait été tué au cours d'une offensive israélienne sur la bande de Gaza.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette annonce a été faite par un nouveau porte-parole, qui a pris le même nom de guerre Abou Obeida, lors d'une conférence de presse télévisée.

Le nouveau porte-parole, portant l'uniforme associé à son titre, a confirmé que le précédent Abou Obeida, dont le vrai nom était Hudhaïfa Samir Al-Kahlout et que l'on connaissait également sous le nom d'Abou Ibrahim, était décédé.

Il a indiqué que cet Abou Obeida "est resté lié à son peuple dans les circonstances les plus sombres" et a confirmé la mort de plusieurs autres hauts responsables du Hamas, dont l'ancien chef militaire Mohammed Sinwar.

Photo : AFP/VNA/CVN

En 2005, Abou Obeida avait été nommé porte-parole officiel des Brigades Al-Qassam.

Il est devenu célèbre après avoir annoncé la capture du soldat israélien Gilad Shalit en 2006 puis a gagné en importance pendant les offensives militaires israéliennes sur Gaza, en particulier en 2014.

Abou Obeida a prononcé sa dernière déclaration enregistrée le 18 juillet, avant d'être tué par une frappe israélienne sur Gaza le 30 août dernier, selon des sources au sein du Hamas.

Le 31 août, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, avait été tué dans une frappe sur la bande de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN