Trump exige le désarmement du Hamas dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi 29 décembre que le Hamas disposerait d'une période limitée pour se désarmer dans le cadre de l'arrangement de cessez-le-feu à Gaza, avertissant de conséquences en cas de désobéissance du groupe palestinien.

M. Trump a tenu ces propos après avoir rencontré le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou dans son club de Mar-a-Lago, en Floride.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y aura un prix fort à payer" si le Hamas ne se conforme pas à ce qu'il a décrit comme une condition convenue, a menacé M. Trump, ajoutant que son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner superviseront le désarmement du Hamas.

Le président a indiqué qu'il n'était "pas préoccupé" par des actions d'Israël pendant le cessez-le-feu ni du rythme des progrès vers la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, affirmant qu'Israël avait "respecté le plan à 100%".

Avant de rencontrer M. Nétanyahou, M. Trump avait annoncé qu'il essaierait de lancer la deuxième phase du plan de paix pour Gaza "aussi vite que possible", tout en soulignant que le désarmement du Hamas serait une condition centrale.

Après ces entretiens, M. Trump a reconnu que les deux dirigeants avaient des points de vue différents sur la manière d'aborder la violence des colons en Cisjordanie occupée.

"Je ne dirais pas que nous sommes d'accord à 100% sur la Cisjordanie, mais nous parviendrons à une conclusion sur la Cisjordanie", a ajouté le président américain.

Il avait déclaré en septembre dernier qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. De nombreux pays occidentaux et arabes ont averti à plusieurs reprises qu'une telle mesure d'Israël tuerait effectivement l'idée d'un État palestinien.

De son côté, M. Nétanyahou a décrit le partenariat entre Israël et les États-Unis depuis le retour de M. Trump à la Maison Blanche en janvier dernier comme "sans égal", qualifiant la réunion de "très, très productive".

Plus tôt dimanche 27 décembre, le Premier ministre israélien s'était séparément entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth à Mar-a-Lago.

Xinhua/VNA/CVN