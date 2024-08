Hanoï accélère la construction de ses lignes de métro

La ville de Hanoï concentre ses ressources sur la construction des lignes de métro Nam Thang Long - Trân Hung Dao et Gare de Hanoï - Hoàng Mai, avec un investissement total de plus de 76.000 milliards de dôngs (3,16 milliards d'USD).

La construction de la ligne Nam Thang Long - Trân Hung Dao, qui devrait débuter l'année prochaine et s'achever en 2029, s'étendra sur 11,5 km, dont 8,9 km souterrains et 2,6 km aériens. Elle comprend 10 rames et coûtera 35.588 milliards de dôngs.

La ligne Gare de Hanoï - Hoàng Mai, dont le financement est assuré par l'aide publique au développement (APD), devrait coûter environ 40.500 milliards de dôngs.

Cette ligne entièrement souterraine s'étendra sur 8,7 km, sous les rues de Trân Hung Dao - Trân Thánh Tông - Kim Nguu - Nguyên Tam Trinh.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuân, a déclaré que selon le plan directeur des transports de la ville jusqu'en 2035, Hanoï a pour objectif de se doter d'un réseau de métro de dix lignes s'étendant sur environ 410 km.

Récemment révisé, le plan directeur s'étend désormais jusqu'en 2065, ajoutant 5 lignes supplémentaires et étendant le réseau à 610 km. Entre 2024 et 2030, Hanoï prévoit de construire 96,8 km de lignes de métro, avec un investissement de 14,6 milliards de dollars. Les cinq années suivantes verront la construction de 301 km supplémentaires, pour un coût estimé à 22,5 milliards de dollars.

Le financement total nécessaire au métro de Hanoï d'ici 2035 est estimé à 37,1 milliards de dollars, la ville espérant obtenir plus de 28 milliards au cours de la prochaine décennie.

D'ici 2035, Hanoï aura besoin de près de 9 milliards de dollars du budget de l'État.

VNA/CVN