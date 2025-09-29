L'organe législatif russe prêt à soutenir le renforcement des liens avec le Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 29 septembre, le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine. Ce dernier a affirmé la volonté de l'Assemblée fédérale de Russie de soutenir les deux gouvernements dans le renforcement des liens bilatéraux dans tous les domaines.

En accueillant Viatcheslav Volodine et sa délégation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de cette visite officielle pour le resserrement des relations entre les deux parlements ainsi que pour le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie. Il a considéré cette visite comme une opportunité permettant aux deux parties de progresser dans la mise en œuvre concrète des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, notamment après les rencontres et visites réciproques dynamiques de 2025.

Il a félicité la Russie pour ses récents progrès malgré les difficultés, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie, et souhaitent approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines.

Le dirigeant vietnamien a proposé à la Douma d’État russe de soutenir et de mettre en place des conditions juridiques favorables afin de lever les obstacles et de promouvoir la coopération multiforme ; de faciliter les liens économiques, commerciaux et d’investissement pour porter rapidement le volume des échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars ; de tirer parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont la Russie est membre ; et d’encourager les entreprises à investir sur leurs marchés respectifs.

De son côté, Viatcheslav Volodine a souligné que, malgré l’évolution rapide du contexte mondial, le Vietnam demeure un ami fidèle de la Russie et que son pays considère toujours le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est.

Il a également remercié le Vietnam pour l’édification d’un monument en hommage aux experts militaires soviétiques au Musée d’histoire militaire du Vietnam.

Concernant la coopération parlementaire, il a précisé que, quelle que soient leurs orientations politiques, tous les partis représentés à l’Assemblée fédérale russe, tant à la Douma d’État qu’au Conseil de la Fédération, prônent le renforcement des relations avec le Vietnam.

L'Assemblée fédérale de Russie est toujours prêt à collaborer avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre les accords de haut niveau et soutenir les deux gouvernements dans le renforcement de leurs liens dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, afin de porter prochainement le volume des échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars, conformément à l’objectif fixé par leurs dirigeants, a-t-il déclaré.

L’Assemblée fédérale de Russie maintiendra une coopération étroite avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin de bâtir et de perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique intégral, a poursuivi le président.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur collaboration dans différents domaines, dont l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, ainsi que dans le développement des infrastructures de transport au Vietnam. Ils ont en outre convenu d’accélérer les négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral d’exemption de visa afin de faciliter les échanges entre localités, le tourisme et la mobilité professionnelle.

