Nomination du vice-président permanent du Bureau de l’Assemblée nationale

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté, le 29 septembre, une résolution nommant Lê Quang Manh, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale et vice-président permanent de la Commission de l’économie et des finances, au poste de vice-président permanent du Bureau de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Lê Quang Manh est également chargé de diriger et de gérer les activités du Bureau de l’Assemblée nationale, en assumant les fonctions de secrétaire général de l’Assemblée nationale et de président du Bureau de l’Assemblée nationale, jusqu’à la nomination officielle du titulaire.

Le Comité permanent a en outre publié une résolution sur la nomination de Nguyên Huu Dông, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, au poste de vice-président permanent de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale (XVe législature).

Il a par ailleurs accepté la libération de Lê Quang Huy, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale (XVe législature), de ses fonctions à partir du 1er octobre, en confiant provisoirement cette responsabilité à Lê Minh Hoan, vice-président de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN