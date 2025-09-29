Le président de la Douma d’État russe conclut sa visite officielle au Vietnam

Le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine, a quitté Hanoï aujourd’hui, concluant avec succès sa visite officielle au Vietnam les 28 et 29 septembre, ainsi que sa coprésidence de la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, Viatcheslav Volodine a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposé des fleurs au Monument dédié aux Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï.

Le dirigeant russe a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh. Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’est entretenu avec Viatcheslav Volodine, et les deux dirigeants ont coprésidé la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné que cette visite illustrait la volonté et la détermination des deux parties de promouvoir leur amitié traditionnelle et leur partenariat stratégique global. Ils ont affirmé que la présence du président de la Douma d’État au Vietnam constituait une activité diplomatique importante, contribuant au renforcement des relations bilatérales en général et de la coopération parlementaire en particulier, notamment en cette année marquant le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les dirigeants vietnamiens se sont réjouis de l’évolution positive des relations bilatérales et ont proposé que la Douma d’État russe renforce sa collaboration avec l’Assemblée nationale vietnamienne, partage ses expériences sur l’initiative "Parlement intelligent", et soutienne les institutions des deux pays afin de surmonter les difficultés et de promouvoir la coopération dans divers domaines.

Pour sa part, Viatcheslav Volodine a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et a exprimé l’espoir que le pays atteigne avec succès les objectifs fixés, assurant ainsi à sa population une vie de plus en plus prospère. Il a affirmé que lui-même et la Douma d'État russe continueraient de soutenir la coopération multiforme avec le Vietnam et étaient disposés à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale vietnamienne pour développer la coopération bilatérale.

Lors de la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire, les deux parties ont convenu que la tenue annuelle et alternée de ces réunions reflétait la détermination des deux parlements à consolider, élargir et approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

VNA/CVN