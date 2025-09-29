icon search
mask
Politique
Premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030

Lors du premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné deux exigences et quatre grandes orientations pour renforcer les caractères populaire et du Parti dans les activités de l'Assemblée nationale.

>> Clôture du 1er Congrès de l’organisation du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030

>> Le chef du Parti travaille avec les permanences des sous-comités pour le XIVe Congrès du Parti

>> Quang Ninh fixe ses ambitions pour 2025-2030 lors du XVIᵉ Congrès provincial du Parti

Lors du premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné deux exigences et quatre grandes orientations pour renforcer les caractères populaire et du Parti dans les activités de l'Assemblée nationale.


Infographie : VNA/CVN

VNA/CVN

#Assemblée nationale #Congrès

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top