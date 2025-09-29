Premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030

Lors du premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné deux exigences et quatre grandes orientations pour renforcer les caractères populaire et du Parti dans les activités de l'Assemblée nationale.

Infographie : VNA/CVN

VNA/CVN