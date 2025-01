Le PM reçoit la présidente du Parti communiste de Bohême-Moravie

>> Ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - République tchèque

>> La visite du PM en République tchèque va élever les liens à une nouvelle hauteur

>> Le PM arrive à Prague, entamant sa visite officielle en République tchèque

Photo : VNA/CVN

Transmettant les salutations cordiales, les meilleurs vœux et l'invitation à visiter le Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au KSČM, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude envers l'État, le peuple et les partis politiques tchèques, notamment le KSČM, pour leur soutien au Vietnam tout au long de sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale et dans son processus actuel de construction et de défense du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la République tchèque. Il a suggéré que le PCV et le KSČM intensifient leurs échanges d'informations et de délégations, souhaitant que le KSČM continue de soutenir le Vietnam dans ses efforts de développement et de la défense de la Patrie, tout en renforçant les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays.

Le Premier ministre a également appelé le KSČM à encourager les autorités tchèques à faciliter davantage l'intégration et la contribution de la communauté vietnamienne en République tchèque au développement socio-économique local, ainsi que son rôle de passerelle pour l’amitié entre les deux peuples.

En outre, il a demandé à Katerina Konecna, en tant que députée européenne, d’appeler les États membres de l'Union européenne qui ne ratifient pas encore l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) à le ratifier rapidement, ainsi que la Commission européenne à retirer le "carton jaune" imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

Katerina Konecna a affirmé qu'elle travaillerait activement pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre son Parti et le PCV. Elle s'est engagée à contribuer à approfondir les relations entre les deux pays, les rendant plus efficaces dans tous les domaines, dans l'intérêt des deux peuples et en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

Elle a également indiqué qu'elle organiserait une visite au Vietnam prochainement, conformément à l'invitation du secrétaire général du PCV, et s'est déclarée prête à soutenir le Vietnam dans la mesure de ses capacités, notamment pour accélérer la ratification de l'EVIPA et faire retirer le "carton jaune".

VNA/CVN