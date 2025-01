Le PM rencontre le président de l’Association d’amitié République tchèque - Vietnam

>> Ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - République tchèque

>> La visite du PM en République tchèque va élever les liens à une nouvelle hauteur

>> Le PM arrive à Prague, entamant sa visite officielle en République tchèque

Photo : VNA/CVN

Appréciant les activités de cette Association et l'engagement personnel de son président dans le soutien de la communauté vietnamienne en République tchèque ainsi que dans les échanges entre les peuples des deux pays, le Premier ministre a affirmé que l'État vietnamien crée toujours des conditions favorables pour que l'Association poursuive ses activités et reste aux côtés du peuple vietnamien.

Le Premier ministre a exhorté l'Association à continuer de soutenir et de promouvoir les relations entre le Vietnam et la République tchèque pour les approfondir et les rendre de plus en plus substantielles et efficaces.

De son côté, Milos Kusy s’est déclaré convaincu que cette visite en République tchèque du Premier ministre Pham Minh Chinh ouvrirait une nouvelle ère dans les relations bilatérales.

Il a proposé que le Vietnam collabore avec la République tchèque pour promouvoir les échanges entre leurs peuples, notamment en créant un Centre culturel vietnamien en République tchèque. Il a assuré que son Association continuerait à faire de son mieux pour accompagner le Vietnam dans son processus de développement et renforcer les liens entre les deux pays.

En réponse à cette proposition, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé l'idée et indiqué qu'il confierait au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux autres ministères et agences concernés l’étude de la construction d’un Centre culturel vietnamien en République tchèque.

VNA/CVN