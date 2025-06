Le gardien des pages oubliées et ses 400.000 journaux “collectionnés”

Avec plus de 400.000 exemplaires, Nguyên Phi Dung détient la plus grande collection de journaux papier du Vietnam. Sa maison est devenue une véritable archive de la presse nationale.

Photo : NVCC/CVN

À Nam Dinh (Nord), la “caverne” de Nguyên Phi Dung évoque un véritable sanctuaire de la presse. Dès l’entrée, une odeur familière flotte dans l’air : celle du papier, rappelant les échoppes des bouquinistes d’antan. Mais c’est le décor qui saisit le visiteur : des dizaines d’étagères journaux anciens, parfois hautes de 2 m, s’alignent avec une précision quasi muséale, offrant un spectacle impressionnant de mémoires imprimées.

“Ma passion pour les journaux papier me vient de mon père”, confie M. Dung. Mais au-delà de la passion, c’est un profond respect pour la presse et pour l’histoire qui le motive à conserver précieusement ces archives, notamment les titres révolutionnaires d’avant 1954. Il souhaite ainsi transmettre aux générations futures la mémoire d’une époque difficile, marquée par l’engagement courageux de journalistes de terrain qui, au péril de leur vie, rapportaient les nouvelles du front et révélaient au monde entier la vérité sur la lutte de libération du peuple vietnamien.

Grand collectionneur

L’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a officiellement reconnu M. Dung, fin novembre 2024, comme le plus grand collectionneur de journaux papier publiés au Vietnam depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. À ce jour, il possède plus de 400.000 exemplaires d’environ 1.000 journaux, pesant au total 21 tonnes, dont plus de 100 titres publiés au Vietnam avant 1954.

Photo : NVCC/CVN

Travaillant dans le secteur de l’informatique, Nguyên Phi Dung a tiré parti très tôt de l’essor des réseaux sociaux pour partir à la recherche de journaux anciens. “Ma principale source reste les autres collectionneurs”, partage-t-il. À plusieurs reprises, il a acquis en bloc des stocks impressionnants, comme ces trois tonnes de journaux à Hanoï ou cette tonne supplémentaire à Hô Chi Minh-Ville et à Bac Ninh dans un village spécialisé dans le papier recyclé, un eldorado pour dénicher des titres oubliés. Il ne néglige pas non plus les archives issues de fusions administratives, ni la duplication des titres ou l’état de détérioration dû aux termites obligent parfois à liquider des stocks entiers. “Après chaque achat, je trie minutieusement pour ne conserver que les exemplaires encore en bon état”, précise-t-il.

Parmi ses pièces les plus précieuses figure le premier numéro du journal Co Giai phóng (Le Drapeau de Libération - organe de propagande du Parti communiste d’Indochine), publié le 10 octobre 1942. Ce numéro diffusait les orientations du Parti, dénonçait le fascisme et incitait la population à la mobilisation générale.

Selon le Musée d’histoire du Vietnam, le journal Co Giai phóng a vu le jour le 10 octobre 1942. Sous la direction directe du secrétaire général Truong Chinh, alors principal éditorialiste, il n’a connu que 33 numéros, tirés en lithographie sur papier bleu clair au format 27 x 38 cm. En 2007, ce musée, en partenariat avec les Éditions culture-information, a publié l’intégralité des contenus de 32 numéros, à l’exception du tout premier, introuvable à l’époque. Ce précieux numéro inaugural figure aujourd’hui dans la collection de M. Dung.

Rares exemplaires

De plus, dans sa collection se trouve le journal ancien Le Courrier d’Haiphong, publié en 1886. Il a également réussi à rassembler près de 20 premiers numéros de journaux, tels que Cuu Quôc (Salut national - numéro du printemps de l’année Quý Mùi, sorti le 5 janvier 1943) ; Gia Đinh báo (Journal de Gia Dinh, dont le premier numéro a été publié en 1865 à Saïgon - ancien nom de Hô Chi Minh-Ville) ; et Phu nu tân văn (Femmes de la nouvelle littérature, dont le premier numéro date de 1929 à Saïgon). Sa collection comprend également de nombreux exemplaires des journaux Nhân Dân (Le Peuple), Quân đôi nhân dân (L’Armée populaire), Tiên phong (Le Pionnier) et Thanh niên (Les Jeunes).

Pour préserver cette immense collection, M. Dung a aménagé une pièce d’environ 50 m², équipée d’un climatiseur et d’un déshumidificateur, maintenant une température d’environ 22°C. Pour les journaux particulièrement rares, il les enveloppe individuellement dans du plastique, les roule et les place dans des tubes en carton, qu’il range soigneusement dans une vitrine.

À son avis, la presse reflète les informations sur la vie, l’économie, la politique, la culture et la société à travers les différentes périodes de l’histoire du pays. Ces documents journalistiques sont conservés pour que les générations futures puissent comprendre comment nos ancêtres ont vécu, combattu et défendu le pays, tout en prenant conscience du développement économique et culturel du Vietnam au fil du temps.

Phuong Nga/CVN