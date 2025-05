Huu Ngoc, un passeur de culture entre le Vietnam et le monde

Huu Ngoc, l’une des figures les plus marquantes de la culture vietnamienne, s’est éteint le 2 mai 2025 à l’âge de 107 ans. Écrivain, traducteur et pédagogue, il a consacré toute sa vie à faire rayonner la culture vietnamienne et à promouvoir la compréhension entre l’Orient et l’Occident.

>> Décès du grand écrivain Huu Ngoc, pont culturel entre le Vietnam et le monde

>> Adieu au chercheur culturel Huu Ngoc

Photo : CTV/CVN

Né le 22 décembre 1918 dans le Vieux quartier de Hanoï, au cœur de la rue Hàng Gai, Nguyên Huu Ngoc grandit dans une famille originaire du district de Thuân Thành, dans la province de Bac Ninh (Nord). Très tôt, il développe une passion pour les lettres et les langues. Élève brillant, il intègre le prestigieux Lycée du Protectorat (Lycée Buoi), puis poursuit des études en philosophie et en droit, tout en enseignant dans des établissements privés. Doué pour les langues, il maîtrise parfaitement le français, l’anglais, l’allemand et le chinois, une érudition qui marque profondément son œuvre.

Une vie au service de la résistance

Dans les années 1940, alors que le Vietnam lutte pour son indépendance, Huu Ngoc enseigne l’anglais à Nam Dinh avant de rejoindre la résistance. Il se lance alors dans le journalisme et devient rédacteur en chef de L’Étincelle (Tia sáng), le premier périodique en langue française destiné aux soldats ennemis, lancé après la Révolution d’Août 1945. Par la suite, il dirige plusieurs publications en langues étrangères, outils de la diplomatie culturelle du jeune État vietnamien.

Durant la guerre d’Indochine, une mission particulière lui est confiée : enseigner et encadrer les prisonniers de guerre venus d’Europe et d’Afrique, faits captifs par les forces vietnamiennes. Il se retrouve ainsi à enseigner l’histoire et la politique à près de 600 soldats allemands.

“À l’époque, je ne maîtrisais que l’anglais et le français ; l’allemand m’était totalement inconnu. C’est ainsi qu’au cours du trajet entre la zone de résistance du Viêt Bac et le Yunnan (Chine), j’ai entrepris d’apprendre cette langue en marchant, muni d’un manuel bilingue trouvé par hasard”, raconte-t-il. Quelques mois plus tard, il lit couramment un roman en allemand et, en 1964, devient interprète officiel du Président Hô Chi Minh lors de la visite d’une délégation du Parlement est-allemand.

Photo : CTV/CVN

En évoquant sa manière de faire découvrir la culture vietnamienne à ses amis étrangers, le culturaliste Huu Ngoc explique qu’il privilégie souvent les récits historiques et culturels, estimant que ces deux domaines sont profondément liés. “Chaque histoire naît de mes impressions personnelles sur un aspect culturel, mettant en lumière les différences entre le Vietnam et d’autres pays. Je cherche aussi à présenter diverses facettes de la culture vietnamienne pour valoriser l’unicité de notre identité nationale et souligner ses distinctions par rapport aux autres traditions”, disait-il.

Fort de plus de 70 ans d’écriture, Huu Ngoc a rédigé une série d’ouvrages explorant le patrimoine culturel riche et diversifié de nombreux pays. Parmi ses œuvres figurent Phac thao chân dung van hoa Phap (Esquisses pour un portrait de la culture française), Manh troi Bac Âu-Van hoa Thuy Diên (Un coin de ciel nordique : Culture suédoise), Hô so van hoa My (Profil culturel américain), Chia khoa dê biêt và hiêu Lào (Clés pour connaître et comprendre le Laos), etc.

Pour faire connaître la culture vietnamienne à l’étranger, Huu Ngoc a collaboré pendant plus de dix ans, de manière régulière, avec Le Courrier du Vietnam (en français) et Vietnam News (en anglais). Il considérait chaque article comme une promenade, une invitation adressée aux lecteurs à le suivre, afin de découvrir, comprendre et aimer plus profondément encore le peuple et le pays vietnamiens. Ces textes ont été réunis dans l’ouvrage Lang du trong van hoa Viêt Nam (À la découverte de la culture vietnamienne), publié en trois langues : vietnamien, français et anglais.

Tout au long de sa vie, il n’a cessé d’écrire et de compiler avec passion plus de trente ouvrages précieux sur la culture vietnamienne, en anglais et en français. À l’âge de 102 ans, il a publié l’œuvre Cao thom lân gio (Se replonger dans les textes prestigieux), composée de deux volumes totalisant près de 1.000 pages. Cet ouvrage rassemble des centaines d’articles publiés dans la rubrique éponyme du journal Suc khoe & doi sông (Santé & vie).

Outre son activité littéraire, ce grand passeur de culture participe à des conférences sur le Vietnam, s’adressant à des publics aussi variés que des personnalités de haut rang ou des touristes. Il confie éprouver une profonde affection pour cette mission, se réjouissant de partager les trésors culturels de son pays avec des auditoires aussi divers.

Des distinctions à l’international

Le journaliste Nguyên Nhu Mai a salué en Huu Ngoc “un grand homme de culture du pays, à la fois auteur et témoin de l’histoire”. Son envergure intellectuelle et ses contributions sont non seulement reconnues au Vietnam, mais également appréciées à l’échelle internationale.

L’ambassadeur de Suède au Vietnam, Börje Lunggren, souligne, lors de la remise de la Légion d’honneur en 1997 : “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un capable de tisser des liens entre les cultures comme M. Huu Ngoc, profondément ancré dans la culture vietnamienne, tout en manifestant une grande subtilité dans son accueil des autres cultures.”

Photo : CTV/CVN

De son côté, l’ambassadeur de France, Claude Blanchemaison, déclare : “S’il est un intellectuel, un écrivain digne de recevoir l’Ordre des Palmes académiques, c’est bien Huu Ngoc, un grand humaniste et un homme de cultures remarquable.”

Lors d’un autre événement, le ministre québécois de la Francophonie, Sylvain Simard, lui rendait hommage en ces termes : “Huu Ngoc est l’un des intellectuels les plus éminents du Vietnam.”

Les contributions inlassables du culturaliste Huu Ngoc ont été reconnues et honorées à travers de nombreux prix, tant au Vietnam qu’à l’international, tels que l’Ordre des Palmes académiques (France), le Prix Mot d’Or (France), l’Ordre de l’Étoile polaire (Suède), le Prix du Livre d’Or du Vietnam 2006, le Prix du Livre de Bronze du Vietnam 2015, le Prix national du livre du Vietnam 2017, le Prix du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam 2008, le Premier Prix de l’information pour l’étranger 2015, et le Grand Prix Bùi Xuân Phai pour l’Amour de Hanoï 2017.

Thao Nguyên/CVN