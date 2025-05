Adieu au chercheur culturel Huu Ngoc

Le chroniqueur culturel Huu Ngoc est né en 1918 à Hanoï et est l’origine du district de Thuân Thành, province septentrionale de Bac Ninh. Considéré comme parmi les plus distingués intellectuels vietnamiens et un des chercheurs culturels les plus remarquables, il a quitté le monde à l'âge de 107 ans.

Photo : ST/CVN

Huu Ngoc était une "passerelle" reliant les connaissances et les cultures vietnamienne et internationale.

Parlant couramment plusieurs langues étrangères telles que le français, l’anglais, l’allemand et le chinois, il a écrit et compilé avec diligence plus de 30 ouvrages précieux sur la culture vietnamienne, en anglais et en français, contribuant grandement à la promotion de l’image et de la richesse de la culture nationale auprès des amis internationaux.

En outre, avec érudition, sérieux et une passion admirable, il a également présenté la culture vietnamienne au monde à travers des articles publiés dans des magazines des journaux, etc.

En 2020, à l’âge de 102 ans, Huu Ngoc continue à travailler avec enthousiasme et publie le livre Cảo thơm lần giở (Se replonger dans les textes prestigieux), composé de deux volumes, totalisant près de 1.000 pages. Ces ouvrages présentent la vie et la pensée de plus de 180 grands hommes du monde, toutes époques et domaines confondus : religion, culture, philosophie, sciences, littérature, arts, éthique, sociologie, histoire, psychologie et science politique.

Photo : CTV/CVN

Ce n’est pas seulement un grand ouvrage sur le plan académique, mais aussi le fruit de toute une vie de recherche et de "transmission" de la culture vietnamienne au monde, et inversement.

Prix prestigieux

Ce chroniqueur culturel est aussi le traducteur de nombreuses œuvres littéraires et culturelles étrangères de l'anglais et du français vers le vietnamien, dont la plus importante est le livre classique Les contes de Grimm.

Parmi ses œuvres culturelles typiques, on peut citer Esquisse pour un portrait culturel français, Ciel nordique, Culture suédoise, Profil culturel américain, Esquisse pour un portrait de la culture vietnamienne et À la découverte de la culture vietnamienne.

Il a occupé de nombreux postes de rédacteur en chef de nombreux journaux en français et en anglais, notamment le journal francophone L'Étincelle - journal de propagande pendant la guerre d’Indochine, les magazines Le Vietnam marche et Études vietnamiennes.

Il a également occupé le poste de directeur de la Maison d'édition en langues étrangères pendant de nombreuses années.

Avec des contributions inlassables tout au long de sa carrière, Huu Ngoc s’est vu décerner de nombreux prix prestigieux tels que les Ordres de l'indépendance et de l’exploit de l’État vietnamien, l’Ordre des palmes académiques de France, l'Ordre de l'étoile suédoise du Nord de la Suède, le Prix d'or du livre du Vietnam 2006, le Prix 2008 du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam, le Prix de bronze du livre du Vietnam 2015, le Prix national du livre du Vietnam 2017, le premier Prix national 2015 pour l'information étrangère, le Grand Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l'amour de Hanoï 2017"...

Les funérailles du chercheur culturel Huu Ngoc auront lieu à 13h00 lundi 5 mai à la maison funéraire de l'hôpital 198, situé au 58, rue Trân Binh, arrondissement de Câu Giây, Hanoï.

Hoàng Phuong/CVN