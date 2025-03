Des pêcheurs blessés secourus au large de Khanh Hoa et de Cà Mau

Plus tôt, à 9 heures du matin le même jour, Huynh Con, membre de l’équipage du bateau de pêche NT 90963TS de la province de Ninh Thuân, a montré des signes d’empoisonnement après avoir été piqué par un poisson-lion (Pterois volitans) alors qu’il pêchait à environ 7 milles nautiques de Truong Sa. Huynh Con a été emmené à Truong Sa pour un traitement d’urgence en raison de douleurs intenses, d’un gonflement et d’une rougeur au pied droit et de difficultés à marcher.

Photo : VAN/CVN

Les médecins ont diagnostiqué une piqûre marine venimeuse et ont effectué des analyses de sang, des analgésiques et un traitement anti-inflammatoire et antiallergique. Il reste sur l’île pour une surveillance et un traitement supplémentaires.

Le même jour, à 20h30, le commandement de la région navale 2 de la province de Bà Ria – Vung Tàu a signalé que la plate-forme DK1/10 relevant du bataillon DK1 de la région navale 2 située sur le banc de Cà Mau a administré avec succès les premiers soins à un pêcheur blessé alors qu’il pêchait dans les eaux de Cà Mau.

Le pêcheur Dang Quang Nhi, membre de l’équipage du bateau de pêche BTr 92897 TS, a été blessé lorsqu’un crochet de grue lui est tombé sur la tête. Après avoir reçu l’information, la plateforme DK1/10 a dépêché une équipe médicale pour apporter des soins d’urgence à la victime, qui présentait une plaie de 6 cm de large et de 1,5 cm de profondeur à l’arrière gauche de la tête. Sa plaie a été nettoyée, anesthésiée, suturée, traitée avec des antibiotiques et des analgésiques, et des liquides ont été administrés.

Après avoir reçu des soins, le pêcheur a repris connaissance, était réactif et son état s’est progressivement stabilisé. L’équipe médicale a continué à lui administrer des liquides par voie intraveineuse et à surveiller son rétablissement.

VNA/CVN