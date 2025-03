La transformation numérique et l'IA restent les moteurs des tendances de recrutement

La transformation numérique et l'intelligence artificielle (IA) sont les moteurs des tendances de recrutement dans tous les secteurs en 2025, selon le Guide des salaires 2025 d'Adecco Vietnam, membre du groupe Adecco, l'un des principaux fournisseurs de services de recrutement, de paie, de dotation en personnel et d'externalisation.

Photo : Adecco/CVN

Selon le rapport, le partenariat stratégique du Vietnam avec Nvidia reflète l'engagement du pays à faire progresser la technologie et à attirer les investissements dans le secteur des semi-conducteurs.

En conséquence, la demande de professionnels en technologie, en IA et en compétences numériques ne se limite plus au secteur informatique, mais s'étend au commerce de détail, à la finance et à la fabrication. Dans ces secteurs, l'automatisation et la prise de décision basée sur les données deviennent essentielles à la croissance des entreprises.

Dans le même temps, les entreprises accordent une plus grande importance à la sécurité des données, aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et à la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I). Cette évolution pousse les entreprises à investir davantage dans ces domaines tout en encourageant les employés à se perfectionner pour répondre à l'évolution des exigences professionnelles.

Une récente enquête d'Adecco Vietnam, qui comprenait des professionnels ayant au moins deux ans d'expérience, a mis en évidence trois tendances clés sur le lieu de travail, à savoir la transformation numérique, les modèles de travail flexibles et les outils d'IA générative.

Photo : CTV/CVN

En particulier, la transformation numérique continue de changer la donne, améliorant l'efficacité, rationalisant les processus et permettant des solutions intelligentes. Les modèles de travail flexibles restent populaires après la pandémie de COVID-19, bien que l'adoption varie selon les secteurs, et le travail hybride et à distance est plus courant dans les secteurs de la technologie et des services. Les outils d'IA générative (GenAI), tels que ChatGPT, Copilot et Bard, sont de plus en plus intégrés au travail quotidien, en particulier dans la création de contenu, l'analyse de données et le service client, a-t-il ajouté.

Les experts d'Adecco Vietnam ont estimé que dans une économie fluctuante, 65% des employés interrogés ont reçu des augmentations de salaire inférieures à 10% en 2024, tandis que 15% ont vu leurs augmentations dépasser 20%. Les attentes sont encore plus élevées pour l’avenir : 37% des travailleurs prévoient une augmentation de salaire de plus de 20% en 2025.

La mobilité professionnelle est également en hausse. L’enquête révèle que 72% des employés sont ouverts à de nouvelles opportunités en 2025, contre 69% en 2024 et seulement 37% en 2023. Cette tendance croissante suggère un marché du travail de plus en plus compétitif, créant à la fois des défis et des opportunités pour les employeurs.

La plupart des professionnels trouvent un emploi par l’intermédiaire d’agences de recrutement, de LinkedIn et de recommandations personnelles.

Lorsqu’ils envisagent un changement d’emploi, les employés accordent la priorité au salaire et aux avantages sociaux, à l’évolution de carrière, à l’environnement de travail et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, le salaire reste le facteur déterminant dans les transitions professionnelles.

L’adoption de l’IA au Vietnam reste largement axée sur l’automatisation de base, notamment la programmation simple, le service client, l’analyse de données et la création de contenu. Parmi les personnes interrogées, 65% pensent que l’IA augmente la productivité, 54% voient sa valeur dans la réflexion stratégique et 35% soulignent la nécessité de se perfectionner pour exploiter tout le potentiel de l’IA.

Parallèlement, la diversité et l’inclusion gagnent du terrain, notamment dans les multinationales et les industries ayant des liens avec le monde entier. Bien qu’il s’agisse encore d’un concept émergent au Vietnam, les entreprises locales, en particulier les entreprises privées, adoptent de plus en plus de stratégies de diversité et d’inclusion pour répondre aux attentes croissantes des employés en matière d’équité et de diversité sur le lieu de travail.

VNA/CVN