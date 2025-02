Une dépression tropicale en Mer Orientale et une vague de froid dans le Nord

Photo : NCHMF/CVN

À 07h00, son centre était situé au nord-ouest de l’archipel de Truong Sa (Spratly), avec des vents maximum de niveau 6 (39-49 km/h) et des rafales de niveau 8, se déplaçant lentement vers le nord-ouest à environ 5 km/h.

Dans les prochaines 48 à 72 heures, la dépression tropicale devrait continuer à se déplacer vers le nord-ouest à un rythme lent et s’affaiblir progressivement.

Les autorités météorologiques ont mis en garde contre de fortes averses, des orages et des rafales de vent de niveau 8 sur le centre-ouest de la Mer Orientale, le nord-ouest de la Mer Orientale et les eaux au large de Phu Yên à Ninh Thuân, avec des vagues atteignant 2 à 3,5 m.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a exhorté les provinces côtières allant de Binh Dinh à Kiên Giang à surveiller de près la situation, à avertir les pêcheurs de prendre des précautions et à se préparer aux opérations de sauvetage si nécessaire.

Pendant ce temps, une vague de froid se déplace vers le sud et devrait toucher le Nord-Est du Vietnam, le Centre-Nord du Vietnam et certaines parties du Nord-Ouest d’ici la nuit du 12 février et au début du 13 février.

À partir de jeudi 13 février, le Nord et le Centre-Nord du Vietnam connaîtront un temps froid, les zones montagneuses étant confrontées à des conditions de froid intense. Les températures les plus basses à Hanoï devraient se situer entre 15°C et 17°C.

L’air froid combiné à un creux d’ouest de niveau supérieur apportera de légères pluies au nord-est et au centre-nord du Vietnam.

En mer, des vents forts du nord-est de niveau 5-6, avec des rafales de niveau 7-8, affecteront le golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin), tandis que le nord de la Mer Orientale, y compris les eaux autour de l’archipel de Hoàng Sa (Paracel), connaîtront des vagues de 2 à 4,5 m.

VNA/CVN