Présentation des résultats d’une étude nationale sur l’égalité des sexes

L'Académie des sciences sociales du Vietnam a organisé, mardi 11 mars à Hanoï, un atelier pour annoncer les résultats d’une étude nationale sur l'égalité des sexes. L'atelier avait pour objectif de partager les conclusions du projet "Étude et évaluation globale de l'égalité des sexes pour le développement durable", mené par l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Photo : NDEL/CVN

L’étude repose sur une enquête réalisée en 2024 auprès de 9.094 personnes dans six régions socio-économiques du pays. Elle apporte des arguments scientifiques permettant d’évaluer la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam en matière d’égalité des sexes et de formuler des recommandations politiques pour favoriser le développement durable.

Lors de l’atelier, le président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, le Dr. Phan Chi Hiêu, a souligné que l’égalité des sexes et la promotion des progrès des femmes restent une priorité nationale. Selon lui, le Vietnam met en place de nombreuses politiques, à l’échelle micro et macro, pour renforcer l’égalité, protéger les droits des femmes et encourager leur participation aux secteurs socio-économiques.

D’après le rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2023 du Forum économique mondial (WEF), le Vietnam se classe 72e, gagnant 11 places par rapport à 2022. En 2024, le pays maintient cette position avec un score d’égalité des sexes de 71,5%, supérieur à la moyenne mondiale et à celle de la région Asie de l'Est - Pacifique.

Photo : NDEL/CVN

La Professeure associée, Dre. Trân Thi Minh Thi, directrice adjointe de l'Institut d'information en sciences sociales et responsable du projet, a déclaré que l’égalité des sexes n’était pas seulement une question de justice, mais aussi un moteur essentiel du développement durable. Les résultats de cette étude permettent d’identifier plus précisément les freins et opportunités pour les femmes vietnamiennes, en vue d’élaborer des politiques publiques adaptées.

Elle a également insisté sur les défis posés par la 4e révolution industrielle. Si les technologies de l’information ouvrent de nouvelles perspectives aux femmes en termes de formation, d’emploi et d’entrepreneuriat, elles risquent aussi d’aggraver les inégalités si les femmes ne disposent pas des compétences numériques nécessaires pour s’adapter aux évolutions du marché du travail.

Afin de garantir un accès équitable aux nouvelles technologies et de favoriser l’insertion des femmes dans une économie en mutation, le Vietnam doit renforcer ses politiques d’accompagnement. Cela passe par la facilitation de l’accès des femmes aux technologies numériques, l’amélioration des qualifications professionnelles et des compétences numériques, ainsi que la réduction de l’écart entre les sexes dans les domaines technologiques et scientifiques.

Lors de l’atelier, les délégués ont également formulé plusieurs recommandations pour renforcer l’égalité des sexes dans les années à venir.

VNA/CVN