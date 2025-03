Hai Phong lance la construction du deuxième périphérique

Photo : GD/CVN

Hai Phong est une plaque tournante du transport maritime au nord du Vietnam. L'ensemble des grands ports de la ville est relié aux Nationales 5 et 10, et aux autoroutes interprovinciales. Cependant, le réseau de transport vers les ports reste limité, ce qui risque d'entraîner une saturation du trafic, notamment avec la prochaine mise en service des terminaux n°3, 4 et 5 du port de Lach Huyên.

Le projet, d'un investissement total de plus de 7.000 milliards de dôngs (soit plus de 280 millions de dollars), couvre une distance de 11 km. Une fois achevé, il améliorera la fluidité du trafic, facilitera la connectivité entre les ports de Hai Phong et les autres localités du Nord, tout en contribuant à l'expansion urbaine et à la sécurité routière régionale.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tùng, a insisté sur l'importance du projet et a exhorté les maîtres d'ouvrage à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin d'assurer la qualité des travaux et d'achever la construction avant le 13 mai 2028.

VNA/CVN