Exposition de photos d’art "Patrie au bord des vagues" au Laos

>> L'ambassade du Vietnam en Australie félicite le Laos pour la fête Bun Pi May

>> Des étudiants lao à Thai Nguyên célèbre la fête Bunpimay

>> Des Vietnamiens au Laos et en France commémorent les rois fondateurs Hùng

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

L'exposition vise à enrichir les échanges culturels et artistiques et les activités de coopération entre le Vietnam et le Laos.

L'exposition présente 100 œuvres primées au Concours national de photos d'art sur le thème "Patrie au bord des vagues", organisé par l'Association des artistes photographes du Vietnam et les agences concernés pour présenter à la communauté vietnamienne de Vientiane, du Laos en général le potentiel et la beauté de la mer et des îles du Vietnam et l'amour de la Patrie et du pays, l'attachement des Vietnamiens à la mer et aux îles.

Les visiteurs peuvent également admirer la beauté poétique et majestueuse des plages, des lagons et la vie harmonieuse, parfois héroïque et résiliente de millions de Vietnamiens.

Clôture le 15 mai.

VNA/CVN