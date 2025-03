Dà Lat honorée avec trois prix aux Asia Festival City Awards

Photo : VNA/CVN

La ville a reçu les prix "ASIA Flower and Garden Festival of 2025" et "ASIA Pinnacle". En outre, la ville a été honorée comme "Best Eco-Friendly Festival", le titre décerné par L'Association internationale des festivals et événements d'Asie (IFEA ASIA).

C'est la deuxième année consécutive que Dà Lat est honorée par ces distinctions internationales, renforçant ainsi sa position sur la scène régionale des festivals. En 2024, les Asia Festival City Awards avaient déjà salué le Festival des fleurs de Dà Lat comme le meilleur festival de fleurs et de jardins, plaçant Dà Lat parmi les cinq villes les plus remarquables d'Asie pour les festivals.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2005, Dà Lat a accueilli le Festival des fleurs à dix reprises, chaque édition véhiculant des messages distincts, contribuant ainsi à faire de Dà Lat une ville vietnamienne renommée pour ses festivités florales.

En 2023, Dà Lat a été désignée Ville créative de musique par l'UNESCO et, en 2024, elle a figuré parmi les cinq villes de festivals les plus impressionnantes d'Asie.

VNA/CVN