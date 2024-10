L’Autorité nationale du tourisme et Nestlé pimentent le tourisme gastronomique

Le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et MAGGI Brand, une division de Nestlé Vietnam, ont lancé un programme de collaboration intitulé «Exploration des ingrédients d’or: élever la cuisine vietnamienne à de nouveaux sommets», dans le but de promouvoir le tourisme en découvrant une cuisine locale unique.

La riche diversité culinaire du Vietnam est une attraction importante pour les touristes, reflétant ses paysages uniques et son patrimoine culturel. En 2023, le partenariat a réussi à promouvoir la cuisine vietnamienne grâce au projet «Variation de milliers d’ingrédients, préparation de millions de plats vietnamiens», qui comprenait des campagnes en ligne, des promotions assistées par la technologie et des festivals culinaires. L’un des points forts est une carte en ligne pilotée par la communauté des plats vietnamiens reconnus par VietKings.

Cette année, le programme se concentrera non plus sur les plats bien connus, mais sur les «joyaux bruts», des ingrédients locaux uniques qui sont souvent négligés. La carte culinaire en ligne améliorée comportera une nouvelle interface et des mises à jour dynamiques sur les ingrédients et les recettes locales, encourageant l’engagement des utilisateurs et leur appréciation de la diversité culinaire du Vietnam.

En 2024, le programme comprendra des expériences pratiques avec des ingrédients locaux et des plats signatures, mettant en vedette des leaders d’opinion clés pour renforcer la marque du tourisme culinaire du Vietnam.

La marque MAGGI complète non seulement chaque repas vietnamien, mais vise également à améliorer l’expérience du tourisme culinaire vietnamien, en diffusant des valeurs positives à travers nos riches plats locaux, a déclaré Trân Duy Vu, directeur de l’industrie alimentaire chez Nestlé Vietnam.

La phase initiale de notre projet, «Variation de milliers d’ingrédients, cuisson de millions de plats vietnamiens», en collaboration avec le Centre d’information touristique, a donné d’excellents résultats. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat stratégique en 2024, en nous concentrant sur le thème «Exploration des ingrédients d’or: rendre la cuisine vietnamienne célèbre», a-t-il poursuivi. "Les activités de cette année seront conçues de manière créative pour enrichir la carte culinaire en ligne et promouvoir l’identité culinaire du Vietnam à l’échelle nationale et internationale, positionnant le Vietnam comme une destination dynamique et unique sur la carte culinaire et touristique mondiale", a-t-il fait savoir.

Hoàng Quôc Hoa, directeur du Centre d’information touristique, a pour sa part déclaré que «tirer parti de la technologie et de la transformation numérique dans la promotion du tourisme est une priorité clé pour notre secteur. En tant qu’agence principale de communication et de promotion, le Centre d’information touristique continuera de collaborer étroitement avec les partenaires du secteur pour faire avancer ces efforts».

"En nous appuyant sur la coopération fructueuse avec la marque MAGGI, nous lancerons de nouvelles initiatives en 2024 qui utilisent la technologie numérique pour promouvoir efficacement la richesse culturelle et culinaire du Vietnam, en améliorant le tourisme grâce à des expériences culinaires engageante", a-t-il encore indiqué.

