Des fouilles dans le Nord dévoilent une société organisée de l’âge du bronze

Photo : CTV/CVN

Les fouilles effectuées par l’Institut d’archéologie du Vietnam, le Musée de Hanoï et l’Université des sciences sociales et humaines de Hanoi ont permis de mettre au jour un village datant de la période pré-Dông Son. Elles révèlent une société particulièrement organisée pour son époque.

S’étendant sur une vaste superficie de 6.000 m2, ce site se situe au point le plus élevé de la région, un emplacement stratégique offrant à ses habitants une protection naturelle contre les dangers environnants.

En outre, ce village se voyait entouré d’un large fossé de protection mesurant 10 mètres de large et entre 2,5 et 3 mètres de profondeur, ce qui suggère une attention particulière à la défense et à la sécurité de la communauté.

Les fouilles à Vuon Chuôi ont révélé une nécropole exceptionnelle contenant plus de 110 sépultures, réparties sur différentes périodes historiques, dont plus de 70 sépultures de la période pré-Dông Son et 40 autres de la période Dông Son qui marque l’âge du bronze au Vietnam, avec des tambours et objets en bronze.

Les restes humains découverts sont remarquablement bien conservés. Ces sépultures se voient aussi marquées par des rites funéraires distincts selon les époques. Par exemple, dans les sépultures pré-Dông Son, les défunts se trouvaient souvent enterrés avec des objets précieux tels que des céramiques, des objets en bronze, ou encore des bracelets.

"Ces découvertes ont aussi mis en lumière des pratiques culturelles surprenantes, comme l’extraction systématique des dents de devant des adultes dans certaines sépultures pré-Dông Son. Un rite qui semble avoir disparu à l’ère Dông Son", a déclaré le professeur associé-Docteur Nguyên Lân Cuong, secrétaire général de l’Association d’archéologie du Vietnam.

"Pour la première fois, le Vietnam possède un vestige archéologique avec un si grand nombre de tombes bien conservées", a-t-il ajouté.

Ces nouvelles découvertes permettent aux chercheurs de mener des études approfondies sur l’anthropologie, la génétique, mais aussi les modes de vie et l’alimentation des peuples anciens.

Cette fouille a également mis au jour de nombreuses traces de foyers, de céramiques et d’armes, ainsi que d’autres vestiges en pierre, en bronze, en céramique, en bois et en fer de différentes périodes, allant de la fin de Phung Nguyên à la fin de Dông Son.

Traces de trous de poteaux

Une autre découverte importante des récentes fouilles à Vuon Chuôi concerne les traces de trous de poteaux, vestiges de structures architecturales liées à l’habitat du peuple Dông Son.

"Nous avons actuellement reconstitué l’architecture de deux structures de maisons longues, similaires à celles de certains groupes ethniques de la région des hauts plateaux du centre", a déclaré la professeure associée-docteure Lâm Thi My Dung de l’Université des sciences sociales et humaines de Hanoï.

Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre l’architecture et l’agencement spatial des espaces de vie au sein du village des anciens Vietnamiens pendant la période Dông Son.

Photo : CTV/CVN

"Les résultats des fouilles et des recherches effectuées à Vuon Chuôi revêtent une importance capitale pour l’étude des origines des groupes ethniques vietnamiens. Elles fournissent des preuves tangibles d'une présence humaine continue dans la région de Hanoï depuis plusieurs millénaires", a indiqué le Dr. Nguyên Ngoc Quy de l’Institut d’archéologie du Vietnam.

"De plus, ils démontrent les origines et l’histoire du peuple vietnamien depuis la préhistoire, depuis l’époque des rois fondateurs Hùng", a-t-il ajouté.

Les archéologues ont demandé l’autorisation du Comité populaire de Hanoi et du Département de la culture et des sports pour continuer à fouiller les parties restantes du site. Ils espèrent notamment accélérer la reconnaissance ainsi que le processus de protection, de conservation et de valorisation du site.

Vuon Chuôi attire les archéologues vietnamiens et étrangers depuis longtemps. En 1969, il a même accueilli une délégation d’experts allemands, qui ont conclu que ce site pourrait concentrer 3.500 ans d’histoire.

À travers onze fouilles archéologiques menées jusqu’à présent, il a dévoilé des traces extrêmement rares et précieuses, avec des vestiges culturels de différentes périodes historiques consécutives, de Dông Dâu à Go Mun puis à Dông Son.

Les sites archéologiques de l’âge du fer des périodes de Phùng Nguyên, Dông Dâu et Gò Mun jusqu’à la période de Dông Son dans le Nord du Vietnam sont rarissimes, avec seulement deux sites restants, Vuon Chuôi et Dông Dâu dans la province de Vinh Phuc.

VNA/CVN