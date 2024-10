Hanoï prévoit d'investir plus de 14.000 milliards de dôngs dans la rénovation de monuments

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier un plan pour préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel de la ville jusqu'en 2025 et au-delà.

Hanoï se concentre sur la mise en œuvre d’un programme de préservation et de restauration des reliques nationales spéciales, des ensembles de monuments nationaux et des monuments classés au niveau municipal, formant un réseau géographique lié par des relations historiques, culturelles, scientifiques et esthétiques étroites.

La feuille de route prévoit la réparation et la restauration des reliques historiques et culturelles, des sites à valeur architecturale et artistique, des paysages pittoresques, ainsi que des monuments nationaux et urbains d’une importance exceptionnelle.

Au total, 579 projets nécessitent des investissements pour la réparation et l'embellissement durant la période 2021-2025, avec un budget global de 14.029 milliards de dôngs. Parmi ceux-ci, Hanoï projette d’investir 5.676,3 milliards de dôngs dans 58 sites, incluant des sites du patrimoine mondial, des monuments nationaux spéciaux et des lieux liés à la résistance révolutionnaire.

Le Comité populaire de Hanoï a alloué un budget de 8.352,7 milliards de dôngs aux districts et communes pour restaurer et améliorer 521 reliques (337 au niveau national et 184 au niveau municipal).

Pour les reliques non incluses dans la Résolution n° 02/NQ-HDND et la Résolution n° 12/NQ-HDND, les autorités procéderont à un examen de l'état de détérioration des monuments afin de soumettre un rapport, permettant à la ville de planifier des investissements supplémentaires pour la réparation et la restauration au cours de la période 2025-2030.

