Impressionnante transformation de paille en objet d’art

À partir de brins de paille, l’artisan laqueur Nguyên Tân Phat crée des animaux tels que des buffles et des chevaux, captivant ainsi l’attention de toutes et tous.

Dans son village natal de Duong Lâm, en banlieue de Hanoï, Nguyên Tân Phat façonne la paille en différentes créatures. Cette initiative préserve non seulement la culture locale, mais devient aussi un produit touristique attrayant, tout en se transformant en un jeu traditionnel pour les enfants du village et en attirant des visiteurs internationaux.

L’artisan Nguyên Tân Phat partage : "Après avoir récupéré la paille usagée, je la fais sécher, je la nettoie et je sélectionne les plus beaux brins pour mes créations. Ces produits apportent non seulement de la joie aux enfants du village, mais augmentent aussi la valeur du tourisme local. Les groupes de touristes adorent l’expérience de créer ces objets uniques. Cela prouve que la paille peut devenir une ressource précieuse, et non un déchet".

"Dans un avenir proche, je vais m’efforcer de lancer de nouveaux produits créatifs à partir de paille, afin d’aider les agriculteurs et agricultrices à gagner un revenu supplémentaire grâce au recyclage de ce matériau et à exploiter ainsi la valeur culturelle distinctive du village vietnamien", ajoute-t-il.

Photo : CTV/CVN

Dans le futur, il envisage de relier le patrimoine de la laque à des activités culturelles et artistiques suivies, en commençant par la pagode Mia - un lieu emblématique du patrimoine des statues laquées - afin de raconter cette histoire d’une manière claire, engagée et à l’impact profond pour toutes et tous.

