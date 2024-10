Adoption d'un plan pour préserver la culture des minorités ethniques en risque d'extinction

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient d'approuver un plan de préservation et de promotion de la culture immatérielle des minorités ethniques en risque de disparition. Ce projet entre dans le cadre d'un programme de l'Institut national de la culture et des arts.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier la décision N°2962 approuvant le plan et le budget de mise en œuvre de la tâche de "Soutenir la recherche, la restauration, la préservation et la promotion de la culture immatérielle des minorités ethniques en risque de disparition dans le cadre du programme national cible sur le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses en 2024" de l'Institut national de la culture et des arts.

Le plan a pour objectif de mettre en œuvre les directives du Parti et les politiques et lois de l'État sur la recherche, la restauration, la préservation et la promotion de la culture immatérielle des minorités ethniques menacée de disparition en association avec le développement touristique, et de promouvoir efficacement à cette fin les ressources d'investissement de l'État, de la société et de la communauté.

En outre, il vise à renforcer la solidarité nationale, en particulier des jeunes à travers des activités culturelles, d’enseignement des chants et danses folkloriques, de l'artisanat traditionnel, des connaissances folkloriques, des rituels imprégnés de l'identité de chaque groupe ethnique ; de créer des conditions pour que la communauté puisse échanger, se divertir sainement à partir de ses valeurs culturelles traditionnelles ; de sensibiliser au travail de préservation et de promotion de la culture immatérielle des minorités ethniques menacée de disparition ; de promouvoir le rôle des artisans, des chefs de village, des personnes prestigieuses et des communautés ethniques minoritaires dans la recherche, la restauration, la préservation et la promotion de la culture immatérielle de la nation.

Au 4e trimestre de l’année, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme confiera à l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam la tâche de se coordiner avec les Départements de la culture, des sports et du tourisme des provinces de Lang Son, Bac Kan, Hà Giang, Bac Giang, Vinh Phuc (Nord), Thua Thiên Huê (Centre), An Giang (Sud) et les organismes et unités concernés pour mener à bien les tâches du Programme national cible sur le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques en 2024.

Photo : CTV/CVN

À Lang Son, seront organisés des recherches, des travaux de restauration et de préservation, des activités de promotion de la cérémonie de passage à l'âge adulte des Dao dans la commune de Công Son, district de Cao Lôc ; de la fête "Lẩu then" des Nùng dans le bourg de Thât Khê, dans le district de Tràng Dinh ; et du patrimoine culturel immatériel du chant Xang Co des Sán Chi dans le district de Lôc Binh.

Une mosaïque culturelle

Le Vietnam compte 53 minorités ethniques avec plus de 14 millions de personnes, représentant environ 14% de la population, réparties dans 58 des 63 provinces et villes du pays. Chaque minorité ethnique a ses propres nuances culturelles, créant une vie culturelle nationale riche et colorée. La culture des minorités ethniques est une partie organique de la culture nationale, une ressource endogène importante dans le travail actuel de construction, de protection et de développement du pays et d'intégration internationale.

Au cours des périodes historiques, en particulier pendant la période de Dôi Moi (Renouveau), le Parti et l’État vietnamiens ont adopté des politiques de plus en plus spécifiques et cohérentes en matière de culture des minorités ethniques et ont obtenu de nombreuses réalisations importantes dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles des minorités ethniques.

L'efficacité dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles a eu des effets importants sur le développement socio-économique, formant des idées, des sentiments et un esprit dans la vie spirituelle des minorités ethniques et contribuant au développement des localités, des régions et du pays tout entier.

VNA/CVN