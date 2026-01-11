Le Festival de musique Yoshine 2026 encourage et honore les jeunes talents musicaux

Le Festival national de musique Yoshine 2026 est un événement d’envergure nationale dédié à l’éducation musicale et artistique, conçu dans une optique professionnelle, éducative, académique et artistique pour découvrir, cultiver et honorer les jeunes talents musicaux du Vietnam.

Lors d’une conférence de presse organisée par les organisateurs à Hanoï le 10 janvier, le président de l’Association des musiciens vietnamiens (VMA), Nguyên Duc Trinh, a déclaré que le festival est une initiative concrète contribuant au développement de la vie musicale du pays, à l’amélioration de la qualité de l’enseignement artistique et à la diffusion des valeurs de la musique classique auprès d’un large public.

Un représentant de l’Institut de musique Yoshine a précisé que l’événement n’est pas un simple concours, mais un véritable parcours d’éducation musicale à long terme, organisé de manière systématique et transparente, et fondé sur des valeurs académiques et humaines.

Conformément au règlement, les participants sont les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam ou à l’étranger, ainsi que les enfants de ressortissants étrangers travaillant, vivant ou étudiant au Vietnam, âgés de six à 45 ans.

Le festival se déroulera en plusieurs étapes : une sélection de jeunes talents, des finales régionales et une finale nationale, avec deux catégories : piano et chant.

Concrètement, pour la première étape de la sélection, les candidats devront soumettre leur candidature en ligne au comité d’organisation entre le 1er février et le 20 mai. La deuxième étape comprendra les finales régionales : la finale du Nord aura lieu du 15 au 19 juillet ; celle du Centre du 19 au 21 juin ; et celle du Sud du 26 au 28 juin.

Lors des finales régionales, les candidats se produiront en direct. Ceux qui remporteront au moins une médaille de bronze accéderont à la troisième étape : la finale nationale et le gala.

Avec une vision à long terme, les organisateurs espèrent que le festival de musique Yoshine deviendra un événement musical prestigieux et régulier, contribuant à la création d’un environnement d’éducation artistique professionnel, encourageant les jeunes talents et apportant une contribution positive au développement durable de la musique vietnamienne.

