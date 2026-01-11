Des artistes internationaux présentent des spectacles d’improvisation à Hanoï

Des artistes du monde entier investiront la scène de Hanoï ce mois-ci, mêlant improvisation narrative et musicalité pour créer des univers inédits et une expérience mémorable.

Vang/Echoes fait partie du cycle de performances Improv Atelier 2026, un programme de résidence hébergé par l’Improv Hub. Chaque instant inspire le suivant, tel un écho qui grandit, évolue et se transforme à travers les artistes qui le reçoivent.

Photo : ATH/CVN

Le Colombien David Moncada, reconnu pour sa narration cinématographique et son expertise en soundpainting, crée des scènes saisissantes qui se déploient sous nos yeux comme des films.

L’auteure-compositrice-interprète colombienne Pilar Cabrera déploie, elle, une profonde sensibilité à la voix, au souffle et à la présence pour révéler toute la richesse de son expression vocale, son étendue émotionnelle et son assurance, au-delà des mots.

De son côté, le Singapourien Timothy Yeo, fort d’une riche expérience en improvisation musicale narrative, transforme les instants en récits grâce à la mélodie et à l’harmonie.

Le producteur et auteur-compositeur philippin Zsaris Mendioro apporte une touche contemporaine, métamorphosant le son en récits vivants et vibrants.

Le premier week-end, les 10 et 11 janvier, sera consacré aux performances improvisées originales des artistes. Le second week-end, les 17 et 18 janvier, mettra en lumière les artistes locaux de l’Atelier Ensemble, qui présenteront le fruit de deux semaines intensives de formation et de collaboration avec les artistes.

Les représentations auront lieu à 20h les 10 et 17 janvier et à 17h les 11 et 18 janvier. Elles se dérouleront au Théâtre ATH, situé au 102/47 Quang Khanh, Tây Hô, à Hanoï.

VNA/CVN